„Star Wars“-Ableger ist jetzt „Switch 2“-kompatibel, aber ein berühmter Ritter macht nun Probleme

Nintendo schraubt weiter fleißig an der Abwärtskompatibilität der Switch 2 – und diese Woche gab es wieder eine kleine, aber feine Update-Welle. Erst vor kurzem wurden bereits zahlreiche Titel angepasst, jetzt kommen weitere gelöste Problemfälle dazu.

Der größte Name diesmal: Star Wars: Republic Commando. Das Spiel lief auf der Switch 2 bislang nicht ganz rund, sollte nach dem neuen Update aber vollständig funktionstüchtig sein. Ebenfalls gefixt wurden Pocket League Story und Mega Mall Story 2, die nun ohne Einschränkungen spielbar sind.

Shovel Knight macht noch Ärger

Ganz perfekt ist die Liste der alten Switch-Spiele aber weiterhin nicht. Nintendo weist aktuell auf ein neues Problem bei Shovel Knight: Treasure Trove hin. Dort kann es „in manchen Gebieten zu Audio-Problemen“ kommen. Ein Update sei geplant – wann es erscheint, bleibt aber offen.

Wenn ihr übrigens wissen möchtet, ob euer Lieblingsspiel auch auf der Switch 2 läuft, könnte euch diese Kompatibilitäts-Check-Seite von Nintendo helfen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald das nächste Paket an Updates eintrifft.

