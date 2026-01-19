Nach Feedback zum Beta-Test verschiebt Netmarble das neue „The Seven Deadly Sins“-Spiel

Netmarble hat die Veröffentlichung von The Seven Deadly Sins: Origin verschoben. Das Free-to-play-Open-World-Action-RPG, das ursprünglich für den 28. Januar geplant war, wird nun erst im März veröffentlicht.

Der Publisher führt das umfangreiche Feedback aus dem geschlossenen Beta-Test als Grund an. Laut Netmarble fiel das Ergebnis deutlich detaillierter aus als erwartet und machte Verbesserungen notwendig, die sich nicht mehr innerhalb des ursprünglichen Zeitplans umsetzen ließen.

Nicht alles war schlecht, wie Netmarble betont: Besonders positiv bewertet wurden unter anderem Grafik, Story, Kampfsystem sowie die authentische Umsetzung der Anime-Vorlage und die offene Spielwelt von Britannia.

Der Beta-Test hat jedoch auch Schwachstellen aufgedeckt. Dazu werden unter anderem eine teils träge Steuerung, eine als zu hoch empfundene Schwierigkeit, ein langsames Kampftempo sowie eine komplexe Menüstruktur gezählt. Laut Entwickler erfordern viele dieser Punkte tiefgreifende Systemanpassungen statt einfacher Feinjustierungen.

Nach interner Abwägung hat sich das Team daher entschlossen, die Veröffentlichung zu verschieben, um ein insgesamt runderes Spielerlebnis abliefern zu können. Netmarble entschuldigt sich für die Verzögerung und betont, dass die zusätzliche Zeit gezielt für Qualitätsverbesserungen genutzt werden soll.

The Seven Deadly Sins: Origin erscheint für PlayStation 5, PC via Steam, iOS und Android. In den kürzlich veröffentlichten Developer Notes #5 wurden weitere Details zu den geplanten Änderungen dargelegt.

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble