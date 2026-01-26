Trotz Morddrohungen: „Return to Silent Hill“-Regisseur will weitere Filme zur Reihe machen

Mit Return to Silent Hill kehrt auch Regisseur Christophe Gans zur Marke zurück. Zuvor verantwortete er bereits die erste Verfilmung von Konamis ikonischer Survival-Horror-Serie. Die 2006-Verfilmung rief seinerzeit gemischte Reaktionen hervor; der jüngste Streich fiel hingegen komplett bei Presse und Fans durch.
Für Gans kein Grund, aufzuhören. Wenn es nach ihm geht, würde er sich glatt einer dritten Verfilmung widmen, wie er nun im Gespräch mit Variety verrät. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, kehren wir noch einmal nach Silent Hill zurück“, so Gans.
Und weiter: „Ich sehe Silent Hill nicht nur als großartiges Videospiel. Ich sehe es als ein Werk moderner Kunst. Es hat etwas wirklich Kantiges und Experimentelles. Ich werde ein weiteres Kapitel adaptieren, weil einige davon extrem gut sind und ganz anders als der erste Film und jetzt Return to Silent Hill. Ich mag diese Welt, und ich sehe, dass viele Leute denken, dass ich einen ziemlich guten Job mache.“
Auch „zahlreiche Morddrohungen“ scheinen kaum an Gans‘ Motivation zu rütteln, wie er weiterhin verrät. „Es war eine große Herausforderung, ein Spiel, das als Klassiker gilt, korrekt und respektvoll zu adaptieren“, so Gans weiter.
„Wir wissen, dass Videospiel-Fans sehr leidenschaftlich sind. Ich erinnere mich, als ich den ersten Film drehte, erhielt ich zahlreiche Morddrohungen. Die Leute sagten: ‚Wenn du das vermasselst, werden wir dich finden.‘ Ich ging also mit großer Verantwortung an den ersten Film heran, und beim zweiten natürlich umso mehr. Gleichzeitig war es mir wichtig, einen Film zu konzipieren, der auch Menschen interessiert, die keine Videospiele spielen“, so Gans weiter.
2 Kommentare
Wenn man einen realitätsfremden deutschen Politiker nach der Stimmungslage in Deutschland fragen würde, würde der wohl auch sagen: "Fantastisch, der Aufschwung ist förmlich spürbar."
Aber Christophe Gans scheint wohl wie Dennis Hopper in Blue Velvet dauerhaft an irgendeinem mysteriösen Gas zu schnüffeln, was ihn zu solchen Aussagen hinreißt. Desillusioniert wäre hier noch ein schmeichelhafter Begriff für seine Worte. In den letzten Jahren gab es kaum einen Film auf allen 3 großen Review-Plattformen (IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic), wo sich Magazine und Fans gleichermaßen so schnell einig waren, dass das vermutlich die größte Gurke des Jahres ist. Das Szenario hier ist zu keiner Sekunde vergleichbar mit dem ersten Silent Hill Film. Ja, der hatte auch keine berauschenden Kritiken erhalten, avancierte dann aber über die Jahre zu einem Kult-Hit. Das wird hier nicht passieren. Der erste Film hatte ja noch Qualitäten, die Return nicht hat und auch keine Story direkt aus den Spielen adaptierte. Das war auch einer der Gründe, wieso die Fans der Spiele das nicht ganz so dramatisch gesehen haben. Es war ne Story, die sich was von den Spielen geborgt hat, aber eben für sich stand und darauf baute dann ein miserables Sequel auf. Return to Silent Hill adaptiert hingegen eine vorhandene Story und hat diese komplett in den Sand gesetzt.
Träumen darf Christophe Gans sicherlich davon, noch einen Film aus der Reihe machen zu dürfen. Aber es gibt wohl kaum ein realistisches Szenario, wo das wirklich passieren wird. Man hätte sich von vornherein wieder für eine eigenständige Geschichte entscheiden sollen anstatt eine Geschichte zu adaptieren, die zuvor schon zweimal erzählt wurde. Sollte Konami sich entscheiden, nochmal was in Richtung Silent Hill zu planen: Bitte nicht mehr versuchen, die Spiele zu adaptieren. Heuert kreative Leute an, die die Spiele respektieren, was eigenständiges machen wollen, vielleicht ja dann als Serie. Würde sowieso besser funktionieren als es immer wieder mit zeitlich arg gestrafften Filmen zu probieren.
Ich kann den Großteil der internationalen Kritiken gegen Return to Silent Hill "bisher" nicht wirklich nachvollziehen.
Soweit ich weiß läuft der Film doch erst seit paar Tagen bei den Amis...
und global gesehen doch sonst bisher nirgendwo anders...
Oder?
Die Amis könnten auch sonst was für Gründe haben, den Film vielleicht schlechter zu machen, als er letztendlich vielleicht tatsächlich ist.
Die bisher involvierte internationale Presse ist da schon noch nen anderes Thema.
Aber selbst Die oder nen Teil Dieser könnte genauso auch sonst was für Gründe dafür haben.