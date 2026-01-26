Trotz Morddrohungen: „Return to Silent Hill“-Regisseur will weitere Filme zur Reihe machen

Mit Return to Silent Hill kehrt auch Regisseur Christophe Gans zur Marke zurück. Zuvor verantwortete er bereits die erste Verfilmung von Konamis ikonischer Survival-Horror-Serie. Die 2006-Verfilmung rief seinerzeit gemischte Reaktionen hervor; der jüngste Streich fiel hingegen komplett bei Presse und Fans durch.

Für Gans kein Grund, aufzuhören. Wenn es nach ihm geht, würde er sich glatt einer dritten Verfilmung widmen, wie er nun im Gespräch mit Variety verrät. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, kehren wir noch einmal nach Silent Hill zurück“, so Gans.

Und weiter: „Ich sehe Silent Hill nicht nur als großartiges Videospiel. Ich sehe es als ein Werk moderner Kunst. Es hat etwas wirklich Kantiges und Experimentelles. Ich werde ein weiteres Kapitel adaptieren, weil einige davon extrem gut sind und ganz anders als der erste Film und jetzt Return to Silent Hill. Ich mag diese Welt, und ich sehe, dass viele Leute denken, dass ich einen ziemlich guten Job mache.“

Auch „zahlreiche Morddrohungen“ scheinen kaum an Gans‘ Motivation zu rütteln, wie er weiterhin verrät. „Es war eine große Herausforderung, ein Spiel, das als Klassiker gilt, korrekt und respektvoll zu adaptieren“, so Gans weiter.

„Wir wissen, dass Videospiel-Fans sehr leidenschaftlich sind. Ich erinnere mich, als ich den ersten Film drehte, erhielt ich zahlreiche Morddrohungen. Die Leute sagten: ‚Wenn du das vermasselst, werden wir dich finden.‘ Ich ging also mit großer Verantwortung an den ersten Film heran, und beim zweiten natürlich umso mehr. Gleichzeitig war es mir wichtig, einen Film zu konzipieren, der auch Menschen interessiert, die keine Videospiele spielen“, so Gans weiter.

