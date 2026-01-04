Old-School statt Open-World ins neue Jahr: Dieses RPG trifft den alten Pokémon-Nerv

Nach Pokémon-Legenden: Z-A und mit der zehnten Generation am Horizont, zusammen mit dem 30-jährigen Jubiläum von Pokémon, wächst bei vielen Fans die Sehnsucht nach einer klassischen Pokémon-Erfahrung.

Pixeloptik, Sammeln, Kämpfen – einfach wie früher. Und genau hier kommt ein Spiel ins Spiel, das kaum jemand auf dem Zettel hatte: Navinosuke: The Yo-Kai Buster. Ein Projekt, das ursprünglich für den Game Boy geplant war, über 20 Jahre in Entwicklung steckte – und nun tatsächlich exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen soll.

Entwickelt wird das Spiel bei Kohachi Studio – ein unabhängiges Studio, bestehend aus zahlreichen „Metal Slug“- und „R-Type“-EntwicklerInnen. In einem vorherigen Artikel bei uns äußerte sich Studiochef Shinano Ishiguro und Metal-Slug-Künstler Akio direkt zum Spiel.

Hier gibt es Yo-Kai statt Pokémon

Statt Pokémon sammelt ihr hier Yo-Kai aus der japanischen Folklore. Rund 150 Kreaturen sollen es werden – ganz ähnlich an der Größenordnung, die an die erste frühe Pokémon-Generation erinnert. Nicht alle Wesen sind freundlich, nicht alle lassen sich so einfach in Team holen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Im Mittelpunkt steht Navinosuke, ein mechanischer Onmyoji, der Yo-Kai versiegeln kann und damit verschiedene Teams aufbaut. Das Spiel setzt auf 2D-Pixelgrafik, klare Menüs und rundenbasierte Kämpfe – optisch und spielerisch eine klare Liebeserklärung an die Game-Boy- und GBA-Ära.

Fans von Yokai-Designs dürften schnell bekannte Motive erkennen: vom Tengu über Gashadokuro bis hin zu fuchsartigen Geistern. Navinosuke: The Yo-Kai Buster könnte für viele genau die kleine, ehrliche Alternative sein, auf die man schon lange wartet. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2026 geplant. Wie gefällt euch dieser Stil? Vielleicht etwas zu retro oder genau euer Ding?

Der Teaser-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Navinosuke: The Yo-Kai Buster, Kohachi Studio