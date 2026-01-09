Diese putzigen Figuren zu Final Fantasy Tactics sehen aus wie amiibo-Figuren

Schon im Dezember haben Square Enix und Taito gemeinsam knuffige Minifiguren zu Final Fantasy Tactics angekündigt. Die Sammlung besteht aus Ramza Beoulve, Alma Beoulve und Delita Heiral. Aktuell gehen die süßen Figuren wieder durch die sozialen Medien, weil sie jetzt in japanischen Arcades als Preise verfügbar sind.

An sie heranzukommen, ist entsprechend schwierig. Stores wie Aitai Kuji und Mecha-Japan sind auf derartige Veröffentlichungen spezialisiert. Bei Aitai Kuji könnt ihr die Figuren derzeit für 3.000 Yen vorbestellen. Die Figuren in Chibi-Optik sind etwa 8 cm groß.

Größe, Aufmachung und nicht zuletzt die schwarze, runde Plattform erinnern dabei an amiibo-Figuren. Journalist Ethan Gach fordert bei Twitter deshalb aus Spaß, man solle sie in Smash Bros. implementieren. Eine Anspielung auf den Fakt, dass „jede Figur“ in Super Smash Bros. Ultimate einen amiibo erhält.

Ins neue Jahr startete Square Enix übrigens mit einer Erfolgsmeldung zum Remake. Über eine Million Einheiten von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sind bisher digital verkauft und physisch ausgeliefert worden. Eine stabile Zahl für ein inzwischen recht nischiges Genre.

Hat Final Fantasy Tactics also eine Zukunft? Gute Verkaufszahlen sind bekanntlich immer das beste Argument. In der japanischen Pressemeldung zu den Verkaufszahlen macht Director Kazutoyo Maehiro jedenfalls Hoffnung.

Die Figuren:

Bildmaterial: Taito