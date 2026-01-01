Der aktuelle „Story of Seasons“-Ableger könnte bald für weitere Plattformen erscheinen

Es sieht ganz danach aus, als könnte Story of Seasons: Grand Bazaar bald noch mehr Plattformen erobern. Laut dem Taiwan Digital Game Rating Committee wurden nämlich Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series eingestuft. Offiziell bestätigt ist davon zwar noch nichts, aber solche Ratings sind in der Vergangenheit oft ein recht zuverlässiger Vorbote gewesen.

Noch keine offizielle Ankündigung

Aktuell ist Story of Seasons: Grand Bazaar bereits für Switch 2, Nintendo Switch und PC-Steam seit dem 27. August 2025 erhältlich und hat sich dort schnell als gemütlicher Wohlfühl-Titel etabliert. Kürzlich erst hatte Marvelous angekündigt, dass Rune Factory: Guardians of Azuma für PS5 und Xbox erscheint. Auch hier pfiffen es die Spatzen, respektive die Tracking-Websites und Alterseinstufungsbehörden, bereits von den Dächern.

Es handelt sich bei „Grand Bazaar“ um ein Remake. Ursprünglich hieß dieser Ableger Bokujō Monogatari: Yōkoso! Kaze no Bazaar e, bei uns bekannt als Harvest Moon DS: Grand Bazaar. Nachdem Marvelous die „Harvest Moon“-Namensrechte vor Jahren an Natsume verloren hat, erscheinen die Bokujō-Monogatari-Spiele im Westen bekanntlich als Story of Seasons.

Marvelous selbst hält sich zu möglichen PS5- oder Xbox-Versionen bislang bedeckt, doch das Rating aus Taiwan legt nahe, dass hinter den Kulissen zumindest daran gearbeitet wird. Was das Ganze am Ende wirklich bedeutet, bleibt abzuwarten. Spätestens eine offizielle Ankündigung dürfte aber nicht mehr allzu weit entfernt sein. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Grand Bazaar spielt, schaut gern in unseren Testbericht rein.

