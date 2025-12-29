„Switch 2“-Neuauflage eines „Wii U“-Klassikers könnte uns schon sehr bald erwarten

Kommt Pikmin 3 Deluxe noch einmal auf die Switch 2 zurück? Wenn es nach der europäischen Altersfreigabe geht, stehen die Chancen gar nicht schlecht. Die Pan European Game Information (PEGI) hat kürzlich eine Version des Spiels für die Nintendo Switch 2 gelistet. Offiziell angekündigt ist zwar noch nichts, aber solche Einstufungen sind in der Vergangenheit oft ein erstes, sehr frühes Zeichen gewesen.

Pikmin wieder im Fokus

Ursprünglich erschien Pikmin 3 2013 auf der Wii U, die Deluxe-Fassung folgte 2020 für die Switch. In den letzten Monaten waren die Pikmin ohnehin wieder auffällig präsent: Erst gab es ein größeres Update für Pikmin 4, das neue Inhalte brachte – allerdings ohne spezielle Switch 2 Optimierungen.

Dazu kam zuletzt auch noch der geheimnisvolle Kurzfilm rund um die kleinen Kerlchen, der sie erneut ins Rampenlicht rückte. Die Kurzfilme wurden von Nintendo Pictures Co. Ltd produziert, wo man weiterhin „neue kreative Möglichkeiten im Bereich Videoinhalte auslote“.

Nintendo selbst hält sich bislang bedeckt, doch die PEGI-Einstufung macht Hoffnung. Vielleicht steht Pikmin 3 Deluxe ja tatsächlich als Switch 2 Version in den Startlöchern. Würdet ihr Pikmin 3 Deluxe auf der neuen Switch nochmal eine Chance geben?

via Gematsu, Bildmaterial: Pikmin 3 Deluxe, Nintendo