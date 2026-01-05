Nicht gut für’s erhoffte Remake: „Final Fantasy IX“-Designer verlässt unerwartet Square Enix

In den letzten Monaten wurde viel über Final Fantasy IX geschrieben. Erst ging es um ein mögliches Remake, dann um so viel neues Merchandise zum Jubiläum, dass ein Remake nur eine Frage der Zeit sein konnte und zuletzt darum, dass das Remake, das nie angekündigt wurde, „auf Eis“ liegt.

Heute geht es um Toshiyuki Itahana und damit irgendwie auch um Final Fantasy IX und natürlich um das Remake. Denn wie Toshiyuki Itahana heute bekannt gibt, hat er Square Enix zum Jahresende verlassen. Seine letzten Arbeiten bei Square Enix waren seine Beiträge zum Final Fantasy IX 25th Anniversary Project.

Itahana war seit Mitte der 90er-Jahre bei Square Enix. Er arbeitete an unzähligen „Final Fantasy“-Spielen, aber besonders in Erinnerung sind seine Charakter-Designs zu Final Fantasy IX geblieben. Das Projekt um den 25. Geburtstag von Final Fantasy IX sei der „richtige Moment, einen Schlussstrich unter dieses Kapitel zu ziehen“, so Itahana in einer Nachricht.

Er arbeite fortan als freiberuflicher Illustrator und Charakter-Designer, was eine weitere Zusammenarbeit mit Square Enix nicht ausschließt. Er sei zutiefst dankbar für all die Kontakte, die er durch seine Arbeit knüpfen durfte und hoffe auch fortan auf Unterstützung.

Was bedeutet das für’s Remake?

Für ein Remake von Final Fantasy IX heißt das vermutlich – und das ist rein spekulativ: Die Arbeit daran ist entweder schon abgeschlossen oder hat gar nicht begonnen. Die meisten Fans dürften inzwischen zur zweiten These tendieren. Dass eine derart wichtige Personalie mitten in einem Projekt einen solchen Schritt unternimmt, wäre zumindest ungewöhnlich.

Itahana dürfte bei einer Vielzahl von Jubiläumsprodukten noch seine Finger im Spiel gehabt haben, allen voran bei den auffälligen neuen Artworks. Auch das Prequel-Bilderbuch Vivi and Grandpa’s Memories for the Sky, das demnächst im Westen erscheint und bei Amazon vorbestellt* werden kann, stammt aus seiner Feder.

via Twitter, Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix