Nintendo kündigt Zusammenarbeit mit LEGO und Levi’s an

Nintendo hat den heutigen MAR10-Day genutzt, um gleich zwei neue Zusammenarbeiten anzukündigen. Zusammen mit der LEGO Group wird man bald Produkte veröffentlichen, bei denen es etwas zum Bauen gibt. Die Teaser in den sozialen Netzwerken lassen dabei offen, ob es sich um ein Videospiel handelt oder aber endlich (man muss es fast schon so sagen) um lizenziertes Super-Mario-LEGO. Kaum eine Kollaboration lag all die Jahre näher, blieb aber unerfüllt. Die LEGO-Website Stonewars berichtet aber, es gäbe bereits Set-Nummern. Ein riesiger Indiz für LEGO-Sets zum Thema Super Mario.

Außerdem kündigten Nintendo und Jeans- und Bekleidungshersteller Levi’s eine Kollaboration in den sozialen Netzwerken an. Mal sehen, was daraus entsteht. Latzhosen…? Klingt witzig, ist aber genau so. Levi’s selbst gab in den sozialen Netzwerken nämlich anders als Nintendo schon mal mehr Einblicke: