Kleinstein im Kleiderschrank: Das ist der vielleicht coolste Kleiderbügel der Welt

Das neue Jahr ist gestartet, der Frühjahrsputz klopft langsam an – und vielleicht ist es auch mal wieder Zeit, dem Kleiderschrank ein kleines Upgrade zu verpassen. Falls ihr gerade nach neuen Kleiderbügeln sucht, stoppt kurz alles. Denn dieses Teil ist so absurd wie genial: ein Kleiderbügel im Design von Kleinstein.

Kleinstein bringt Ordnung in den Kleiderschrank

Das Gestein/Boden-Pokémon aus der ersten Generation gibt es aktuell als Homeware-Item unter dem Namen Geodude Pokémon Coat Hanger. Der Bügel misst etwa 38 × 22 cm, wiegt rund 200 Gramm und hält eure Jacken und Mäntel mit stoischer Gelassenheit fest.

Erhältlich ist das gute Stück derzeit bei Meccha-Japan* – allerdings: aktuell ausverkauft. Und der Preis hat es auch in sich. Wer zuschlagen möchte, sollte also entweder Geduld mitbringen oder alternative fernöstliche Shops im Blick behalten. Das Produkt ist allerdings ziemlich speziell.

Bilder zum Kleinsteinbügel:

Bildmaterial: The Pokémon Company