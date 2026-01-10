Pokémon-Film: Wieso japanische Fans nach 30 Jahren plötzlich die US-Version kritiseren

Pokémon – Der Film, das Kinodebüt der beliebten Taschenmonster* aus dem Jahr 1998, ist fast 30 Jahre nach Veröffentlichung wieder Thema in den sozialen Medien. Und zwar wegen seiner deutlichen Unterschiede im englischsprachigen Skript, im Vergleich zur japanischen Originalversion.

Ein Twitter-Beitrag, der die komplett überarbeiteten Dialoge einer Schlüsselfigur – Mewtu – hervorhebt, ging kürzlich viral und sorgte für Überraschung und Kritik unter japanischen Pokémon-Fans.

Während die englische Version Mewtu als durch und durch böses Pokémon darstellt, das die Weltherrschaft anstrebt, zeigt ihn das japanische Original merklich differenzierter als ein Wesen, das seiner Entstehung gegenüber Groll hegt. User TeshimaKairei führt aus: „Ich habe erst jetzt erfahren, dass die amerikanische Version von ‚Pokémon – Der Film‘ stark verändert wurde.“

Mewtu als 0815-Bösewicht

Er stellt eine exemplarische Szene in beiden Versionen gegenüber, die unterschiedliche Bilder des Antagonisten zeichnen. In der japanischen Version sagt Mewtu: „Wer wollte geboren werden?! Wer wollte, dass ich erschaffen werde?! Ich verabscheue alles, was mich in diese Welt gebracht hat. Daher ist dies weder ein Angriff noch eine Kriegserklärung, sondern ein Gegenangriff gegen euch, die ihr mich erschaffen habt!“

In der US-Version bleibt von dieser Reflektion nichts mehr übrig. Mewtu verkommt zum flachen Bösewicht: „Wer sich mir widersetzt, wird von dieser Erde verschwinden! Ich warne euch. Die Welt wird bald das Königreich von Mewtu sein!“ Der Tweet von TeshimaKairei erreichte fast 12.000 Retweets und wurde 10 Millionen Mal angezeigt und ausgiebig diskutiert.

Die Dialogänderungen wurden im Remake ‚Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution‘ von 2019 übrigens beibehalten. Kenner der japanischen Originalfassung von 1998 rieten sogar auf Plattformen wie Reddit davon ab, die englische Synchronfassung anzusehen, da diese die Themen Identität und Schöpfung, die in der japanischen Version vertieft werden, nur oberflächlich behandelt.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon – Der Film, The Pokémon Company