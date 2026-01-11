Pokémon kann einen großen „Switch 2“-Meilenstein noch im alten Jahr in Japan knacken

Die Verkaufszahlen der Woche vom 22. bis zum 28. Dezember 2025 liegen vor – die Famitsu veröffentlicht diese nach dem Jahreswechsel ein wenig verzögert. In der Woche nach Weihnachten und in der letzten vollen Kalenderwoche des Jahres 2025 bleiben Mario Kart World und die Nintendo Switch 2 das Maß der Dinge.

In einer Woche ohne nennenswerte Neuveröffentlichungen kann sich Mario Kart World weitere knapp 95.000 Mal verkaufen, was allerdings nur zur Spitze reicht, weil die Famitsu die Plattformversionen von Pokémon-Legenden: Z-A einzeln erfasst. Kumuliert landet „Z-A“ bei etwa 107.000 Einheiten. Dazwischen fährt gewissermaßen Kirby Air Riders mit knapp 48.000 Einheiten ins Ziel. Ein gewohntes Bild der letzten Wochen.

Ein Blick auf die Gesamtverkaufszahlen hält weitere interessante Fakten bereit. So knackte die „Switch 2 Edition“ von Pokémon-Legenden: Z-A in der letzten Kalenderwoche die Million. Es ist erst der zweite „Switch 2“-Titel nach Mario Kart World, der dies schaffte. Donkey Kong Bananza steht bei 435.206 und Kirby Air Riders bei 424.837 Einheiten.

Nach dem Bericht über vergleichsweise weniger gute „Switch 2“-Zahlen im Weihnachtsgeschäft in Amerika und Europa auch der Blick nach Japan: Dort hat sich die Switch 2 jetzt 3.785.067 Mal verkauft. Sie brauchte dafür 30 Wochen. Das ist stark. Game Data Library hat die Zahlen des Kalenderjahres mit anderen Systemen verglichen. Ein wenig griffiger Vergleich, weil natürlich alle Systeme zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr erschienen sind.

Trotzdem interessant. In diesem Vergleich landet die Switch 2 auf Rang 3 hinter dem Game Boy Advance, der sich in 41 Wochen 4,2 Millionen Mal verkaufte und dem 3DS, der 44 Wochen für 3,8 Millionen brauchte. Einzig sinnvoller Vergleich, weil nahezu gleicher Launchzeitraum: Das N64 hatte nach 29 Wochen in Japan 1.022.998 Einheiten beisammen.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 94.645 (2.668.381) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 59.469 (1.529.823) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 47.793 (424.837) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 46.868 (1.004.154) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 32.649 (232.554) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 30.154 (188.535) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 15.258 (435.206) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 14.985 (4.109.192) [SW2] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 07/24/25) – 14.808 (126.436) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 13.839 (8.311.118)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 200.257 (3.784.067) Switch OLED – 14.004 (9.397.922) PS5 Digital – 13.587 (1.117.528) Switch Lite – 11.776 (6.804.465) Switch – 6.995 (20.213.756) PlayStation 5 – 3.995 (5.859.425) PS5 Pro – 1.650 (311.257) Xbox X Digital – 209 (24.711) Xbox Series S – 71 (340.361) Xbox Series X – 17 (323.855) PlayStation 4 – 15 (7.930.151)

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo