Falls es ein Final Fantasy VI Remake geben sollte, dann nicht von Naoki Hamaguchi

Wir haben es noch bestens in Erinnerung: Ein Remake zu Final Fantasy VI würde 20 Jahre dauern, um es fertigzustellen, so Yoshinori Kitase einst. Seine Antwort war natürlich im Kontext der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII (sprich: mit 3D-realistischer Grafik) zu sehen und man durfte auch einen gewissen Spaß unterstellen.

Kein Spaß ist das für Naoki Hamaguchi, der ins mindestens zehnte Jahr der Entwicklung seiner Remake-Trilogie geht. 2015 wurde Final Fantasy VII Remake angekündigt, die Arbeiten dürften noch früher gestartet haben. Ein Projekt wie Final Fantasy VI Remake kann sich Hamaguchi persönlich deshalb nicht vorstellen.

„Da ich als Kind das Original von FF6 gespielt habe und es gewissermaßen eine meiner Wurzeln als Gamer war, kann man jetzt, da ich als Entwickler selbst Spiele produziere, sehen, wie sich das in meiner Arbeit widerspiegelt“, so Hamaguchi gegenüber Gamer Braves.

„Da ich all diese Zeit für die Produktion des Remakes von FF7 aufgewendet habe, sollte ich dann auch die Remakes einer weiteren Serie übernehmen?“, fragt Hamaguchi selbst und liefert die Antwort: „Anstatt selbst ein weiteres Remake-Projekt zu leiten, würde ich lieber einen neuen Schöpfer hinzuziehen und mich selbst in den Hintergrund stellen, um ihn zu unterstützen und ermutigen, anstatt selbst die Leitung eines neuen Remake-Projekts zu übernehmen“, sagte Hamaguchi.

Im Anschluss an seine „20 Jahre“-Aussage stellte Kitase übrigens einst klar: Es gäbe „sicherlich Möglichkeiten“ für ein Remake-Projekt zu Final Fantasy VI. Schließlich gibt es auch noch andere Stile als den „superrealistischen Foto-Real-Art-Stil“ der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII. Und na klar, das wissen auch Fans: HD-2D. Konkrete Pläne gäbe es allerdings nicht, so Masaaki Hayasaka (Producer von Dragon Quest III HD-2D) zuletzt.

Bildmaterial: Final Fantasy VI, Square Enix