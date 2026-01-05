Keine Panik: Der „Genshin Impact“-Anime ist immer noch in Arbeit

Genshin Impact ist inzwischen über fünf Jahre alt, aber immer noch eines der erfolgreichsten Mobile- und Gacha-Games. Auch auf der PS4 und PS5 war es in den letzten Jahren eines der beliebtesten Spiele und gewann mehrere „Game of the Year“-Awards.

Deshalb war es wenig verwunderlich, dass im September 2022 auf dem Höhepunkt des Erfolgs ein eigener Anime-Ableger von MiHoYo in Zusammenarbeit mit Ufotable angekündigt wurde. Doch die letzten Jahre wurde es still um das Projekt, während die vorgerenderten Zwischensequenzen und Anime-Sequenzen in MiHoYo-Spielen und deren Marketingmaterial deutlich zunahmen. Fans befürchteten, dass das Projekt still und heimlich eingestellt worden sei.

Auf der hauseigenen Genshin Impact FES 2025 bestätigte MiHoYo jetzt, dass das 2022 angekündigte Anime-Projekt weiterhin planmäßig voranschreitet, ohne Probleme oder Verzögerungen. Ufotable arbeitete zwar an den „Demon Slayer“-Filmen und musste Ressourcen aus anderen Projekten abziehen. Doch das aktuelle Statement zeigt, dass Genshin Impact davon nicht betroffen war.

Laut der chinesischen Livestream-Aufzeichnung, welche auf Bilibili veröffentlicht und von japanischen Fans übersetzt (via Automaton Media) wurde, verläuft die Arbeit am Genshin-Anime reibungslos und ohne unerwartete Probleme. MiHoYo betrachte das Anime-Projekt als sorgfältig geplantes, langfristiges Unterfangen und bat Fans um Geduld und Vertrauen.

Der alte Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo