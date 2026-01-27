Glaubhafter Insider sagt kommende „State of Play“ für Februar voraus

Nach der jüngsten Xbox Developer Direct verdichten sich Hinweise darauf, dass PlayStation ebenfalls zeitnah mit einer neuen Präsentation nachziehen könnte. Aktuellen Gerüchten zufolge bereitet Sony eine neue Ausgabe von State of Play für Februar vor.

Diese Information stammt von NateTheHate, einem bekannten Insider, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit zutreffenden Vorabinformationen zu verschiedenen Themen aufgefallen ist – auch zur State of Play. Konkrete Details zu Datum oder Inhalten der möglichen State of Play wurden jedoch nicht genannt.

Die offizielle Bestätigung der Präsentation steht noch aus. Sony selbst hat sich weder zu einem Termin noch zu möglichen Spielen geäußert. Entsprechend bleibt offen, welche Titel im Falle einer Februar-Show im Fokus stehen könnten.

Der Zeitpunkt erscheint dennoch plausibel, da Präsentationen großer Publisher aktuell verstärkt die Aufmerksamkeit der Branche auf sich ziehen. Ob und wann PlayStation tatsächlich eine neue State of Play ankündigt, bleibt vorerst abzuwarten.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment