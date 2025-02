Insider wird konkreter: Nächste „State of Play“ soll diesen Termin im Februar haben

Erst Gerüchte um eine nächste Nintendo Direct, jetzt auch noch die State of Play. Laut einem aktuellen Bericht könnte Sony noch in diesem Monat eine neue „State of Play“-Präsentation ausstrahlen.

Der bekannte Gaming-Insider „Nate the Hate“, der bereits mehrfach verlässlich Informationen aus der Branche veröffentlicht hat, behauptet, dass die nächste State of Play im Februar stattfinden wird. Auf Nachfrage eines Nutzers konkretisierte er. Eine Anspielung auf das „Herz“ eines Users lässt vermuten, dass es vielleicht sogar der Valentinstag sein könnte, also der 14. Februar.

„Nate the Hate“ hat den Termin der Enthüllung der „Nintendo Switch 2“ taggenau vorhergesagt und lag auch vorher schon richtig. Dem Insider gilt deshalb eine gewisse Aufmerksamkeit.

Gleichwohl: Sony veranstaltet regelmäßig zu Jahresbeginn eine State of Play, um kommende Titel für die erste Jahreshälfte zu präsentieren. Es wäre das vierte Jahr infolge (in unterschiedlicher Form) im Februar – inzwischen ein gesetzter Termin.

Für 2025 plant Sony unter anderem die Veröffentlichung von Death Stranding 2 und Ghost of Yotei, während Marvel’s Wolverine und Fairgames noch keine bestätigten Veröffentlichungszeiträume haben. Eine State of Play könnte den Jahresausblick anreichern.

via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment