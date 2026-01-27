„Stop Killing Games“ nimmt die nächste Hürde: Über eine Millionen Unterschriften verifiziert

Die „Stop Killing Games“-Initiative wird bald im EU-Parlament auf der Tagesordnung landen. Auf dem offiziellen Subreddit gibt es ein positives Update zur beliebten europäischen Bürgerinitiative. Die EU hat 1.294.188 der insgesamt 1.448.270 Unterschriften von Stop Killing Games verifiziert.

Damit kann es jetzt weitergehen: Die Mindestschwelle an Unterschriften lag bei einer Million. Etwa 89 Prozent der eingereichten Unterschriften wurden für gültig erklärt, was deutlich über dem Durchschnitt von EU-Initiativen liegt.

Stop Killing Games entstand als Reaktion auf das Vorgehen von Publishern, den Support für Live-Service- oder Online-abhängige Spiele zu beenden und damit zahlenden Spielenden den Zugriff zu den Spielen dauerhaft zu entziehen. Das Hauptziel sei dabei nicht, Publisher zu zwingen, ihre Spiele ewig zu pflegen, sondern klare Lösungen für das Lebensende eines Spiels zu schaffen, sodass Fans weiterhin Zugriff haben – etwa durch Fanserver.

Moritz Katzner bat um Geduld gegenüber dem ehrenamtlichen Team hinter Stop Killing Games: „Ihr sprecht hier nicht mit einer abstrakten Institution wie der EU, sondern mit echten Menschen“, sagte er. „Ja, selbst die Mods sind echte Menschen! Tatsächlich sprecht ihr gerade mit jemandem, der in etwa 30 Minuten Kingdom Come: Deliverance 2 spielen wird, einfach um nach einer stressigen Woche etwas herunterzukommen.“

Die Petition hat trotz Gegenwind aus Teilen der Branche eine enorme Unterstützung von SpielerInnen weltweit erhalten. Nun wird die Initiative nach der erfolgreichen Petition im EU-Parlament diskutiert, wie bereits zuvor erfolgreiche Initiativen zum Verbot der Käfighaltung und zur Anerkennung von sauberem Wasser als Menschenrecht. Über 233.000 Unterschriften kamen übrigens aus Deutschland – die meisten.

via PC Gamer, Bildmaterial: The Crew, Ubisoft