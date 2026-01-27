Neue Pokémon-Kollektion: Secretlab bringt Pikachu, Evoli und Gegner zum Wohlfühlen

Secretlab bringt Pokémon-Trainer der ersten Stunde zurück nach Kanto. Der ein oder andere Fan kennt die Marke bereits von Kollaborationen mit Cyberpunk 2077, Genshin Impact und vielen weiteren. Wir hatten einst die „Final Fantasy XIV“-Version des beliebten Stuhls im Test und waren begeistert – ebenso sind es bekannte E-Sportler, die der Marke vertrauen.

Nun gibt es mit der Secretlab Pokémon Collection* den TITAN Evo auch für Fans, die vor über 25 Jahren erstmals Pokémon-Meister waren. Neben einer auffälligen gelben Ausführung im Pikachu-Design gibt es auch eine Gengar-Version und eine etwas dezentere Ausführung in Cremefarben mit dem Pokémon Evoli.

Auffällig sind die Stühle vor allen Dingen auf der Rückseite, denn während auf der Front lediglich ein kleineres Motiv und an den Seitenstützen Umrisse der Pokémon gezeigt werden, gibt es auf der gesamten Rückseite ein vollständiges Motiv des Pokémon.

Die Stühle sind dabei besonders interessant für Pokémon-Fans, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, denn die ergonomische Lendenunterstützung und der Cold-Cure-Schaumstoff entlasten und verteilen das Gewicht gleichmäßig, während die „Pebble“-Sitzfläche verschiedene Sitzpositionen bequem ermöglicht – ideal für den Rücken beim Spielen, Arbeiten oder einfach zum Entspannen nach einem langen Tag.

Jedes Detail eine Entscheidung

Dabei hat sich Secretlabs‘ Designteam besondere Mühe gegeben, nicht einfach nur ein langweiliges Lizenzdesign zu entwerfen, was man den Stühlen auch durchaus ansieht. Die Secretlab Pokémon Collection wurde von Fans für Fans entworfen, wie man betont.

Secretlabs Senior Product Graphic Designer Irene Tee erklärt: „Wie viele der größten Pokémon-Fans heute bin auch ich mit dem Franchise aufgewachsen. Deshalb wollten wir, dass diese Stuhlsammlung das innere Kind in uns allen anspricht, gleichzeitig aber mit einer handwerklichen Qualität überzeugt, die auch unsere erwachsenen Ichs anspricht.“

Jedes Detail, das man sieht, sei eine bewusste Designentscheidung – „von der Verwendung von Velours, um die Weichheit jedes Pokémon nachzuahmen, bis hin zu den ikonischen Farbverläufen, die in einem sanften Gradient-Effekt miteinander verschmelzen“. Die Secretlab Pokémon Collection ist nicht ganz günstig – ab 644 Euro gibt es die Stühle ab sofort im Store* von Secretlab. Dafür sind sie aber durchaus einzigartig und auffällig.

Die Kollektion:

Bildmaterial: Secretlab