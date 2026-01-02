Profil eines ehemaligen „Toys for Bob“-Entwicklers deutet auf neues Spyro the Dragon hin

Könnte Spyro the Dragon endlich seine Rückkehr feiern? Die Chancen stehen offenbar so gut wie lang nicht mehr, wenn man den jüngsten Hinweisen traut. Obwohl Spyro the Dragon Ende 2018 mit der Veröffentlichung der Spyro Reignited Trilogy sein Comeback feierte, gab es seitdem keine neuen Veröffentlichungen des ikonischen lila Wirbelwinds – weder seitens Activision, noch Toys for Bob.

Ein kürzlich entdecktes LinkedIn-Profil liefert Fans nun Hoffnung. Laut eines YouTube-Videos des kanadischen Content Creators Guy Eh vom 23. Dezember listet Donald Yatomi, der von 2022 bis 2024 als Senior Concept Artist bei Toys for Bob tätig war, auf seinem LinkedIn-Profil die Spyro- und Call-of-Duty-Franchises als seine wichtigsten Beiträge während seiner Zeit dort auf.

Zu Yatomis Spezialgebieten, die er in seinem Profil auflistet, gehören die künstlerische Leitung von Videospielumgebungen und Charakterdesigns. Anfang 2024 wurde Yatomi bei Toys for Bob entlassen. Es ist erwähnenswert, dass Toys for Bob zwar im Februar 2024 zu einem unabhängigen Studio wurde, Yatomis Tätigkeit dort aber begann, als das Studio noch eine Tochtergesellschaft von Activision Blizzard war.

Obwohl Toys for Bob unabhängig wurde, schloss das Studio im Mai 2024 eine Vereinbarung mit Xbox Game Studios zur Entwicklung eines neuen Spiels. Über dieses nächste Projekt hat sich Toys for Bob bisher nicht offiziell geäußert. Handelt es sich um ein neues Spyro? Das bleibt gespannt abzuwarten.

via GameRant, Bildmaterial: Spyro the Dragon: Reignited Trilogy, Activision, Toys for Bob