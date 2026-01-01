Lebensgroßes, Miasma-zerfressenes Mastersword zu Zelda: Tears of the Kingdom enthüllt

Gute Nachrichten für alle Sammlerinnen und Sammler, die sich ein bisschen mehr dunkles Miasma ins Wohnzimmer holen wollen: First 4 Figures, bekannt für seine hochwertigen und großformatigen Statuen, bringt das vom Miasma zerfressene Mastersword aus Zelda: Tears of the Kingdom als lebensgroße Nachbildung heraus.

Mit stolzen 71,3 cm ist das gute Stück ein echtes Highlight – und mit einem regulären Preis von 713,99 US-Dollar auch ganz im Rahmen dessen, was man vom Hersteller gewohnt ist. Die Basis besteht aus Resin, der Griff laut Hersteller aus Metall und die Klinge aus ABS.

Besonders schick: In der exklusiven Edition werden die Miasma-Flammen rund um die Klinge per LED beleuchtet und sorgen so für maximalen Effekt. Auf den bisher gezeigten Fotos machen Verarbeitung und Bemalung einen hervorragenden Eindruck – typisch First 4 Figures eben.

Wie bei größeren Statuen üblich, ist für die Vorbestellung eine nicht rückerstattbare Anzahlung fällig. Da jedoch nie garantiert ist, ob eine Nachproduktion erfolgt, kann sich eine Vorbestellung durchaus lohnen. Aktuell könnt ihr das Masterschwert direkt auf der Website von First 4 Figures vorbestellen – und euch noch bis zum 25. Januar einen Rabatt von 30 US-Dollar sichern.

Bilder des Schwerts:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: First 4 Figures