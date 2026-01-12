Gerücht: Termin und Inhalte zur nächsten Nintendo Direct sorgen für Furore

Das neue Jahr ist kaum ein paar Wochen alt, da brodelt die Gerüchteküche schon wieder ordentlich. Viele Fans warten sehnsüchtig auf die nächste Nintendo Direct, vor allem, weil die Nintendo Switch 2 inzwischen gut über ein halbes Jahr auf dem Markt ist und echter First-Party-Nachschub bislang überschaubar bleibt.

Die Rahmenbedingungen wären jedenfalls günstig: Im April steht der Super Mario Galaxy Movie an, und Pokémon feiert 2026 sein 30-jähriges Jubiläum – auch wenn Pokémon traditionell lieber sein eigenes Ding rund um den Pokémon Day Ende Februar macht.

10. Februar als möglicher Termin?

Ein aktuelles Gerücht bringt nun neuen Schwung in die Sache. Laut dem französischen Leaker BeeFun soll bereits am 10. Februar eine Nintendo Direct stattfinden – angeblich sogar eine besonders große. Allein die Annahme eines Februar-Directs wirkt dabei gar nicht so gewagt: In den letzten Jahren hat Nintendo fast schon verlässlich im Januar oder Februar zur Präsentation geladen.

Deutlich spekulativer ist allerdings der angebliche Star der Show. BeeFun spricht von einem neuen 3D-Mario für die Switch 2. Klingt natürlich verlockend, aber hier ist Skepsis angebracht. Das Team hinter den letzten großen 3D-Mario-Abenteuern hat erst kürzlich Donkey Kong Bananza abgeschlossen. Sollte Nintendo nahezu parallel dazu schon ein neues großes Mario-Spiel aus dem Hut zaubern?

Spannend ist dagegen ein weiteres Detail am Rande: In aktuellen Dateien von Call of Duty HQ tauchen neue Nintendo-Bezüge auf. Das heizt Spekulationen an, dass ein Ableger für die Switch 2 ansteht – Jahre nach der bekannten Vereinbarung zwischen Nintendo und Microsoft. Daneben gäbe es auch einige realistischere Kandidaten für eine Direct, etwa Titel, die ohnehin noch im Februar erscheinen sollen.

Ob der 10. Februar wirklich zutrifft, bleibt offen. Dass irgendeine Nintendo Direct im Februar kommt, wirkt hingegen ziemlich wahrscheinlich. Jetzt seid ihr dran: Welche Spiele würdet ihr euch für eine kommende große Nintendo Direct wünschen?

via Game Rant, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft