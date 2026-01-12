Das exklusive Shirt zum 40-jährigen Jubuläum von Super Mario Bros. könnt ihr jetzt kaufen

2026 steht ganz im Zeichen großer Gaming-Jubiläen – und eines der wichtigsten dürfte ohne Zweifel 40 Jahre Super Mario Bros. sein. Passend dazu hat Nintendo jetzt schon einen erstes Jubiläums-Merch am Start: ein exklusives T-Shirt, das ab sofort im My Nintendo Store* erhältlich ist.
Das Shirt wurde speziell entworfen, um die ursprüngliche Veröffentlichung von Super Mario Bros. in Japan zu feiern. Es kommt schlicht daher, ist aus 100 Prozent Baumwolle gefertigt und in Schwarz oder Weiß erhältlich. Größen gibt es von XS bis XXL, der Preis liegt bei 29,99 Euro, zudem sind maximal drei Stück pro Kunde erlaubt.
Große Ankündigungen zum Jubiläum stehen zwar noch aus, aber dieser erste Schritt zeigt: Nintendo stimmt sich langsam auf ein hoffentlich besonderes Mario-Jahr ein. Das ist vermutlich erst der Anfang.
Übrigens: Auch weiterhin gibt es exklusive Produkte aus Japan im Nintendo Store. Dort hat man vor Monaten schon den digitalen Pop-up-Store eröffnet. Regelmäßig gibt es neue Produkte, auch zu Super Mario* – So gibt es aktuell Gläser und Untersetzer, Taschen oder Teller, die zuvor exklusiv in Japan erhältlich waren.
Die Shirts:
Bildmaterial: Mario Tennis Fever, Nintendo
0 Kommentare