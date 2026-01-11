Wieso ein einfacher „Kingdom Hearts“-Pin jetzt für 200 Euro und mehr verkauft wird

Erst seit wenigen Tagen gibt es in den Disney Worlds die exklusive „Disney Parks Kingdom Hearts Kingdom Key“-Anstecknadel. Jetzt nutzen Scalper bereits die Limitierung und verkaufen den Artikel zu Mondpreisen auf Ebay.

Fans von Kingdom Hearts sind Kummer gewohnt: Sechs Jahre nach dem Erscheinen von Kingdom Hearts III gibt es immer noch keine Neuigkeiten zu Kingdom Hearts IV. Doch zumindest gibt es immer wieder neues Merchandise zur Crossover-Serie von Disney und Square Enix.

Seit wenigen Tagen ist beispielsweise in den Disney Parks ein exklusiver Pin verfügbar, auf dem Sora, Donald und Goofy den Kingdom Key aus Kingdom Hearts betrachten. Mit 4.000 Exemplaren ist er streng limitiert und daher ein beliebtes Ziel für Menschen, die als „Zwischenhändler“ ordentlich an der Knappheit des Produkts mitverdienen wollen. Deshalb überrascht es kaum, dass die Kingdom-Key-Pins bereits zu stark überzogenen Preisen bei Onlinehändlern wie Ebay weiterverkauft werden.

Einzelne Kingdom Key-Pins werden auf Ebay für 500 Dollar angeboten. Das ist ein starker Kontrast zum gemäßigten Preis des Pins in den Parks, denn dort kostet er 24,99 Dollar. Die meisten Angebote bewegen sich zwischen 250 und 350 Dollar. Für diesen Preis wurden bereits mehrere Artikel auch tatsächlich verkauft.

Währenddessen planen die Disney Parks in den nächsten Monaten, regelmäßig einen neuen exklusiven Pin zu veröffentlichen. Wer den Pin nicht direkt in einem Disney Park kaufen kann, wird voraussichtlich auch bei diesen etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, als es Disney und Square Enix eigentlich geplant hatten.

Beispielauktion:

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix