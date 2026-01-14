Ein fast vergessener SEGA-Klassiker kehrt schon bald im großen Stil zurück

SEGA hat für die kommenden Jahre große Pläne, was alte Marken betrifft. Die umfangreichen Wiederbelebungen betreffen unter anderem Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi entwickelt. Zugegeben, viel haben wir davon bisher nicht gesehen.

Am ehesten greifbar ist noch der neue „Virtua Fighter“-Teil, den uns Ryu Ga Gotoku schon einige Male präsentiert hat. Im Mai 2025 machte Serien-Schöpfer Ed Annunziata nach einigen durchgesickerten Trademarks außerdem offiziell, dass auch Ecco the Dolphin zurückkehrt.

Schon damals sprach Annuziata von Remastern der ersten beiden Spiele und einem völlig neuen, dritten Teil. „Mehrere neue ‚Ecco the Dolphin‘-Produkte und -Spiele“ befinden sich derzeit in der Entwicklung, wie A&R Atelier heute noch einmal bekräftigte. Die ersten Enthüllungen scheinen näherzurücken.

A&R Atelier wurde von erfahrenen Entwicklern gegründet, darunter der ursprüngliche Schöpfer von Ecco the Dolphin. „Die Entwicklung hat Jahre gedauert, und wir fühlen uns geehrt, Ecco zurückzubringen“, so Annunziata in einer Pressemitteilung. „Ecco war schon immer mehr als nur ein Spiel über einen Delfin – er ist eine Brücke zwischen den Welten.“

Spätestens im April wird es ernst

Auf der offiziellen Webseite von Ecco the Dolphin läuft bereits ein Countdown, der am 25. April 2026 endet. Auch den neuen Discord-Server sollten alte Fans im Auge behalten. Das ursprüngliche Ecco the Dolphin, entwickelt von Novotrade International, erschien 1992 für SEGA Mega Drive. Ein Nachfolger, Ecco: The Tides of Time, folgte zwei Jahre später auf mehreren SEGA-Plattformen.

Diese beiden Spiele wird SEGA als Remaster neu auflegen, sicherlich noch bevor der dritte Teil erscheint. Wer sich bis zur Veröffentlichung schon einmal einstimmen möchte, findet den ersten Teil der Serie unter anderem bei Nintendo Switch Online.

via Gematsu, Bildmaterial: SEGA