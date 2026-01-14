Ein fast vergessener SEGA-Klassiker kehrt schon bald im großen Stil zurück

SEGA hat für die kommenden Jahre große Pläne, was alte Marken betrifft. Die umfangreichen Wiederbelebungen betreffen unter anderem Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi entwickelt. Zugegeben, viel haben wir davon bisher nicht gesehen.
Am ehesten greifbar ist noch der neue „Virtua Fighter“-Teil, den uns Ryu Ga Gotoku schon einige Male präsentiert hat. Im Mai 2025 machte Serien-Schöpfer Ed Annunziata nach einigen durchgesickerten Trademarks außerdem offiziell, dass auch Ecco the Dolphin zurückkehrt.
Schon damals sprach Annuziata von Remastern der ersten beiden Spiele und einem völlig neuen, dritten Teil. „Mehrere neue ‚Ecco the Dolphin‘-Produkte und -Spiele“ befinden sich derzeit in der Entwicklung, wie A&R Atelier heute noch einmal bekräftigte. Die ersten Enthüllungen scheinen näherzurücken.
A&R Atelier wurde von erfahrenen Entwicklern gegründet, darunter der ursprüngliche Schöpfer von Ecco the Dolphin. „Die Entwicklung hat Jahre gedauert, und wir fühlen uns geehrt, Ecco zurückzubringen“, so Annunziata in einer Pressemitteilung. „Ecco war schon immer mehr als nur ein Spiel über einen Delfin – er ist eine Brücke zwischen den Welten.“
Spätestens im April wird es ernst
Auf der offiziellen Webseite von Ecco the Dolphin läuft bereits ein Countdown, der am 25. April 2026 endet. Auch den neuen Discord-Server sollten alte Fans im Auge behalten. Das ursprüngliche Ecco the Dolphin, entwickelt von Novotrade International, erschien 1992 für SEGA Mega Drive. Ein Nachfolger, Ecco: The Tides of Time, folgte zwei Jahre später auf mehreren SEGA-Plattformen.
Diese beiden Spiele wird SEGA als Remaster neu auflegen, sicherlich noch bevor der dritte Teil erscheint. Wer sich bis zur Veröffentlichung schon einmal einstimmen möchte, findet den ersten Teil der Serie unter anderem bei Nintendo Switch Online.
via Gematsu, Bildmaterial: SEGA
Oder aber: Kann man auch einfach sein lassen
Die sind doch sowieso schon auf irgendwelchen der unzähligen Compilations von Sega drauf. Wozu die Leute noch mit Remasters quälen?
Die Spiele stammen aus der Euro-Jank Zeit und wurden doch von irgendeinem rumänischen oder ungarischen Studio damals entwickelt. Die sind Bock schwer, die Steuerung ist miserabel und du weißt eigentlich nicht so richtig, was du da machst. Sega hat ewig versucht diese Marke zu pushen. Am Ende sind beide Spiele ein obskures Stück Videospielgeschichte, die da hingehören, wo sie sich befinden: In Videospiel-Compilations von Klassikern. Und ob sie wirklich ein Klassiker sind, sei auch mal dahingestellt. Aber vielleicht ist das auch nur persönlicher Groll
Wenn ich dann sehe, dass ein Klassiker wie Golden Axe: The Revenge of Death Adder bis heute nie auch nur irgendeine Portierung auf Konsole erhalten hat, ist es traurig mit anzusehen, dass nun Ecco The Dolphin den Vorzug bekommt.
Bei diesem Klassiker-Projekt sind so viele interessante Spiele noch angekündigt, wovon man eigentlich nie wieder was gehört hat. Wie eben ein neues Golden Axe, ein neues Streets of Rage, ein Crazy Taxi und Jet Set Radio Revival. Ich wäre wirklich geknickt, wenn ausgerechnet Ecco als erstes wieder auf die Menschheit losgelassen wird.
Zugegeben, ich bringe genug Geduld mit wenn dann am Ende Spiele wie Streets of Rage 4 und Shinobi: Art of Vengeance dabei entstehen. Aber auf das Ecco Revival kann ich getrost verzichten. Egal, ob daran nun die Originalentwickler beteiligt sind.
Ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass der kultige Delfin zurück kommt. Vor Allem, dass die Original Entwickler mit an Bord sind. Das dürfte wohl auch den Erfinder betreffen, der ja vor Jahren versuchte hatte, die IP sich anzueignen, um ein neues Spiel zu machen. Ich glaube er wollte das neue Spiel dann via Kickstarter machen aber, da er den Ecco Namen einfach nicht bekam, hat ers auf Eis gelegt, weil es wohl unbedingt Ecco heißen muss für ihn.
Daher frage ich mich nun, ob das neue Ecco Spiel eben jedes Spiel sein wird. Das dürfte dann gar erklären, warum es so wirkt, als ob die Reihe nun als nächstes bereits dran ist, obwohl die glaube ich am frischesten noch angekündigt wurde. Wenn man aber bereits ein großes Konstrukt hat, auf das man aufbauen konnte, passt das. Ich bin sehr gespannt.
Ich habe Ecco auch nie durchgespielt und das letzte Mal, wo ich es mal kurz anspielte wieder, hatte ich auch keinen Schimmer, was ich da tun soll xD Aber es hat nachwievor seinen eigenen Charme. Man darf es auch nicht unterschätzen. Die Marke war von Sega ziemlich von Wert damals und die Antwort auf einige Spiele, die Nintendo sich exklusiv ergattern konnte. Was mich auch überrascht ist, dass es erheblich mehr Ableger zum Delfin zu geben scheint, als ich je gedacht hatte. Dachte es gab zwei und das neue wird Teil 3 aber irgendwie gibts bereits 5 und eines wurde wohl gecanceled?
Also an sich hät man einiges zum neu auflegen.
Ich wäre jedenfalls gar nicht so uninteressiert daran. Auch wenn ichs eigentlich schon auf irgendeiner Sega Sammlung bei hab. Aber da glaube ich dann auch nur den ersten Teil. Ich weiß gar nicht, ob die anderen je neu aufgelegt wurden. Am coolsten wäre daher einfach, wenn man daraus direkt eine Ecco the Dolphin Sammlung machen würde.
Bis April ist jedenfalls noch eine Weile. Es ist aber echt lustig, dass ausgerechnet der Delfin sich plötzlich vordrängelt beim Wiederbelebungsprojekt xD Ich hätte eigentlich nun mit Golden Axe für dieses Jahr gerechnet. Da hatte man glaube ich am ehesten schon was gezeigt auch wenn ichs bereits vergessen hab, weil es dann auch echt nicht viel war xD
Bei Streets of Rage bin ich irgendwie immer noch verwirrt, ob Teil 4 jetzt die Wiederbelebung war oder ob da noch ein anderer Teil angekündigt war, wobei man dann auch nicht von Wiederbelebung sprechen kann, da die 5-6 Jahre seit Teil 4 nicht so wirklich lang sind... xD
Auf jeden Fall freue ich mich so oder so auf alles, was Sega dieses Jahr in Folge dieses großen Projekts herausbringen wird. Shinobi war einfach großartig. Daher bin ich da aktuell sehr optimistisch eingestellt^^