Tatsächlich: Vergessene SEGA-Marke erlebt Revival mit Remastern und brandneuem Teil

SEGA hat für die kommenden Jahre große Pläne, was alte Marken betrifft. Unlängst gab SEGA bekannt, dass man neue Spiele zu Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi entwickelt. Nach einem neuen „Virtua Fighter„-Teil wird die Riege jetzt um einen weiteren Eintrag reicher.

Die Spatzen pfiffen es einmal mehr in Form von Trademarks von den Dächern: Im Dezember registrierte sich SEGA die Marken „Ecco“ und „Ecco the Dolphin“ in Japan und jetzt wird es ernst für die Reihe, die 2022 ihren 30. Geburtstag ohne jede Neuigkeit eher traurig feierte.

Ecco the Dolphin kehrt nämlich zurück. Wie Serien-Schöpfer Ed Annunziata verraten hat, befinden sich derzeit Remaster der ersten beiden Ecco-Spiele ebenso sowie ein völlig neuer, dritter Teil der Reihe in Entwicklung. Das neue Projekt entsteht laut Annunziata in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Entwicklerteam.

Auf der offiziellen Webseite von Ecco the Dolphin läuft bereits ein Countdown, der am 25. April 2026 endet. Diesen sollten Fans im Auge behalten, wie Ed Annunziata im Interview mit Xbox verrät. Ob das neue Spiel an diesem Tag erscheint oder erstmals enthüllt wird, ist unklar.

Das ursprüngliche Ecco the Dolphin, entwickelt von Novotrade International, erschien 1992 für Sega Mega Drive. Ein Nachfolger, Ecco: The Tides of Time, folgte zwei Jahre später auf mehreren Sega-Plattformen. Diese beiden Spiele wird SEGA als Remaster neu auflegen, sicherlich noch bevor der dritte Teil erscheint. Wer sich bis zur Veröffentlichung schon einmal einstimmen möchte, findet den ersten Teil der Serie unter anderem bei Nintendo Switch Online.

via GameRant, Xbox, Bildmaterial: SEGA