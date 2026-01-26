Nach vielen Gerüchten wird es jetzt konkret: Rayman ist zurück und wir kennen ein Spiel

Inzwischen gibt es so viele Gerüchte rund um die Rückkehr von Rayman, dass man als Rayman-Fan glatt durcheinander kommen könnte. Offiziell ist: Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan arbeiten unter der Leitung von Brand Producer Loic Gounon an der „Zukunft der Serie“ – doch jetzt wird es konkret.

In Australien gibt es nämlich jetzt eine Alterseinstufung zu dem noch unangekündigten Rayman 30th Anniversary Edition für PS5 und Nintendo Switch. Solche Einstufungen wie hier vom Australien Classification Board sind in der Regel Vorboten einer Ankündigung.

Ungewöhnlich auf den ersten Blick allerdings: Als Entwickler und Publisher wird Atari gelistet. Allerdings hatte Atari schon zuvor an Marken außerhalb des eigenen Katalogs gearbeitet, unter anderem an Mortal Kombat: Legacy Kollection, wie Gematsu weiß.

Zuvor war von zwei Rayman-Projekten die Rede. Tom Henderson von Insider Gaming konkretisierte hier zuletzt – aber jetzt sind wir wieder im Bereich des Inoffiziellen. Henderson benennt eines der Projekte als „Iceman“ – dieses Spiel solle sehr, sehr bald anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Rayman erscheinen.

Das zweite Projekt läuft unter dem Codenamen „Steambot“ und soll angeblich ein Remake von Rayman Legends sein. Möglicherweise handelt es sich bei Rayman 30th Anniversary Edition um „Iceman“, aber das ist natürlich Spekulation.

