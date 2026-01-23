Vorfreude steigt: Beliebtes Feature der Remake-Trilogie kehrt im dritten Teil „verbessert“ zurück

Die meisten Fans waren sich einig: Es hätten ein bisschen weniger Minispiele in Final Fantasy VII Rebirth sein können. Was gut gemeint und ein kalkulierter Schachzug war, entpuppte sich für den ein oder anderen als übertrieben.

Gleichwohl: Eine Runde „Blut der Königin“ geht immer, oder? Das Kartenspiel hat sich bewährt und gilt als einer der besten Vertreter seiner Zunft inklusive der „goldenen Ära“ rund um Triple Triad und Tetra Master. Fans des Spiels wird es freuen, dass „Blut der Königin“ im dritten, noch unbekannten Remake-Teil zurückkehrt.

Während wir bisher fast nichts, nicht einmal den Namen des dritten Teils der Remake-Trilogie wissen, ist also zumindest das schon mal in Stein gemeißelt. „Blut der Königin ist ein sehr beliebtes und geschätztes Minispiel, und ich glaube, dass viele Leute immer noch etwas in dieser Art wollen“, sagte Hamaguchi gegenüber Polygon.

Das Magazin traf ihm am Rande des Launches von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 in New York. „Ich möchte Blut der Königin erweitern, damit wir es verbessern und Ihnen eine leistungsstärkere Version davon bieten können, wenn Sie den dritten Teil sehen … Blut der Königin wird auch im dritten Teil verfügbar sein. Wir möchten es nur erweitern“, so Hamaguchi weiter.

In Final Fantasy VII Remake Intergrade müsst ihr allerdings auf Blut der Königin verzichten, natürlich auch in der brandneuen Portierung für Nintendo Switch 2 und Xbox. Das sollte Neueinsteiger trotzdem nicht vom Spielen abhalten. Für Switch 2 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* bestellen könnt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix