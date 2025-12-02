Die Switch-Familie könnte ein weiteres Konsolen-exklusives Spiel schon bald verlieren

Im Juni ist das neue Rune Factory: Guardians of Azuma für PCs und Switch 2 sowie Switch erschienen. Könnte sein, dass die Konsolen-exklusive Veröffentlichung für die Switch-Familie schon bald ein Ende hat.

Wie Gematsu berichtet, sind auf der Tracking-Website Exophase jetzt PS5-Trophäen aufgetaucht. Das ist normalerweise ein Indiz für eine baldige Veröffentlichung einer PlayStation-Version.

Und das Indiz dürfte noch schwerer wiegen als die Listung von PS5- und Xbox-Series-Versionen der australischen Einstufungsbehörde im Juni – da passieren hin und wieder auch einfach Fehler.

Eine Veröffentlichung des neuen Ablegers für weitere Plattformen wäre sicherlich im Sinne der Genre-Fans. Denn Guardians of Azuma ist gut! 81 Punkte stehen im Durchschnitt bei OpenCritic. Wir haben das Spiel als einen Höhepunkt der Serie gelobt. Und bald können noch mehr Menschen in den Genuss kommen, wie es aussieht.

Der neuste Ableger der beliebten Action-RPG- und Lebenssimulation-Reihe entführt „Rune Factory“-Fans in das östliche Land Azuma, das von japanisch inspirierten Landschaften geprägt ist. Das Gameplay kombiniert bekannte Elemente der „Rune Factory“-Reihe mit neuen Mechaniken.

Bildmaterial: Rune Factory: Guardians of Azuma, Marvelous