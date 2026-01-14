Das putzige Pokémon Center aus LEGO habt ihr bei all der Aufregung vielleicht verpasst

Neben den drei großen LEGO Pokémon Sets und der viel diskutierten Gratisbeigabe ist ein kleines Set bislang fast unter dem Radar geblieben – was allerdings auch kein Wunder ist. Denn dieses Set kann man nicht einfach kaufen. Stattdessen versteckt es sich im Insiders-Programm von LEGO und wird ausschließlich gegen Punkte erworben.

Konkret geht es um das LEGO 40911 Mini Pokémon-Center. Um es zu bekommen, braucht ihr 2.500 LEGO Insiders-Punkte. Zum Einordnen: Für jeden ausgegebenen Euro im LEGO Store gibt es 7,5 Punkte. Heißt unterm Strich, ihr müsstet grob 333 Euro bei LEGO gelassen und eure Punkte fleißig gesammelt haben. Immerhin: LEGO Insider* kann jeder kostenlos werden.

Ab Ende Februar einlösbar – solange der Vorrat reicht

Das Mini Pokémon-Center ist bereits im Insiders-Prämiencenter* gelistet, lässt sich aktuell aber noch nicht einlösen. Das ändert sich ab dem 27. Februar 2026, also pünktlich zum Start der LEGO-Pokémon-Themenwelt und rund um den Pokémon Day. Dann könnt ihr das Set im Tausch gegen eure Punkte eurem Warenkorb hinzufügen – allerdings nur solange der Vorrat reicht, wie bei Insiders-Prämien üblich.

Das Set selbst besteht aus 233 Teilen und bringt sogar eine kleine Spielfunktion mit: Über einen Hebel lassen sich die Schiebetüren des Pokémon-Centers öffnen und schließen. Das Pokéball-Schild über dem Eingang wird laut Bildern per Sticker umgesetzt – nichts Ungewöhnliches, aber für Sammler natürlich erwähnenswert.

Wer genug Punkte und Interesse hat, sollte am 27. Februar jedenfalls schnell sein.

via Stonewars (2), Bildmaterial: LEGO