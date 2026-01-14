Nintendos Jahresrückblick 2025 ist da und so greift ihr darauf zu

Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt ist er endlich da: Nintendo hat seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr euch hier online anschauen, wie euer persönliches Spielejahr ausgesehen hat – ganz egal, ob ihr auf der Nintendo Switch oder schon auf der Nintendo Switch 2 unterwegs wart.
Spielzeit, Genres und Dauerbrenner
Im „Year in Review 2025“ zeigt Nintendo unter anderem eure gesamte Spielzeit, wie viele unterschiedliche Titel ihr gespielt habt, welche Games ganz oben auf eurer persönlichen Liste standen und welches Genre euch durchs Jahr begleitet hat.
Wenn ihr euren Rückblick gesehen habt, interessiert uns natürlich: Gab es etwas, das euch überrascht hat? Schreibt es uns gerne unter den Artikel oder ins Forum. Teilt gerne auch euren Jahresrückblick mit uns!
Bildmaterial: Nintendo
6 Kommentare
Dann poste ich das hier auch nochmal
War ein sehr erfolgreiches Spielejahr würde ich sagen 😅 (Die kleinen Einbrüche dürften wohl die Zeiten widerspiegeln, wo ich vermehrt auf der Wii U gespielt habe. Schade, dass die nicht mitgezählt wird mehr aber nun ja^^
.Mal schauen wies dies Jahr wird.
Fand es auch nice, dass man bis Anfang des Jahres gewartet hat, damit der Dezember noch dabei ist. Aber auch bei mir hat es mit der Dezember Auswertung nicht richtig geklappt, da ich definitiv mehr als 6 Stunden gespielt habe, und Spiele wie Strange Horticulture und Split Fiction in der Auswertung nicht dabei waren.
ok krass, dass das bei mehreren wohl nicht geklappt hat... Ich war nämlich bei mir erstaunt, dass selbst Kingdom Come aufgelistet wurde, was ich ja wirklich erst am 30. glaube ich angefangen hab. Frag mich woran das wieder liegt. Ich meine die Nintendo Statistik ist auf der Switch eh nie akkurat gewesen, da das ganze Statistik System son gewaltiger Rückschritt ist... Aber, dass der Dezember bei einigen problemlos klappte und bei einigen so gar nicht... Also der verspätete Rückblick liegt anscheinend zumindest nicht an Qualitätsverbesserungen 😅
Dachte eigentlich, dass ich relativ viel Freizeit mit Zocken verbringe. Nachdem ich gerade eure Statistiken gesehen hab, brauch ich mir keine Sorgen mehr zu machen.
Bei mir ging auf der Switch letztes Jahr quasi gar nichts, ich habe die oft einfach nur mal aufgeladen, damit der Akku nicht stirbt.
1. 13h -> Mario Kart 8
2. 6h -> Mario Party Superstars
3. 4h -> 13 Sentiels Agis Rim
Mein Lieblingsgenre war...
... Party
Dieses Jahr wird es wohl so bleiben, es sei denn ich bekomme spontan Bock auf Xenoblades 3 / X bzw. Another Code.