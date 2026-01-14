Nintendos Jahresrückblick 2025 ist da und so greift ihr darauf zu

Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt ist er endlich da: Nintendo hat seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr euch hier online anschauen, wie euer persönliches Spielejahr ausgesehen hat – ganz egal, ob ihr auf der Nintendo Switch oder schon auf der Nintendo Switch 2 unterwegs wart.

Spielzeit, Genres und Dauerbrenner

Im „Year in Review 2025“ zeigt Nintendo unter anderem eure gesamte Spielzeit, wie viele unterschiedliche Titel ihr gespielt habt, welche Games ganz oben auf eurer persönlichen Liste standen und welches Genre euch durchs Jahr begleitet hat.

Wenn ihr euren Rückblick gesehen habt, interessiert uns natürlich: Gab es etwas, das euch überrascht hat? Schreibt es uns gerne unter den Artikel oder ins Forum. Teilt gerne auch euren Jahresrückblick mit uns!

Bildmaterial: Nintendo