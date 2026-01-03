Jetzt könnt ihr euren Remake-Wunsch zur „Final Fantasy“-Serie direkt bei Square Enix loswerden

Wenn ihr „Final Fantasy“-Fan seid, dann habt ihr bestimmt viele Meinungen zur Serie. Zu vergangenen Spielen, aber vor allem auch, wie die Zukunft der Reihe aussehen sollte. Eure Wünsche könnt ihr jetzt loswerden.

Square Enix hat eine neue Umfrage zur „Final Fantasy“-Serie gestartet und bittet Fans um Feedback bis zum 9. Januar 2026. Teilnehmen könnt ihr, wenn ihr mindestens 16 Jahre alt seid. Die Umfrage umfasst mehr als 30 Fragen, die sich neben den Spielen auch um Merchandise und Promotion drehen.

Zunächst geht es um grundlegende Informationen – über euch. Welche Plattformen nutzt ihr, wie viele Spiele kauft ihr und woher bezieht ihr eure Informationen? Es geht darum, welche Smartphone-Games ihr kennt, welche „Final Fantasy“-Spiele ihr gespielt habt und sogar, welches zuerst. Anschließend dürft ihr eure „Top 3“ der Serie wählen.

Square Enix möchte auch wissen, auf welche Weise ihr „Final Fantasy“ neben Videospielen noch konsumiert habt. Merchandise, Blogbeiträge, Bücher, Videos oder Kollaborationen mit anderen Spielen beispielsweise? Wenn ihr an zukünftigen Jubiläums-Events zu einzelnen „Final Fantasy“-Spielen teilnehmen wollt, könnt ihr das auch kundtun.

Die letzte Frage bietet dann ein Eingabefeld für eure Meinungen zur Reihe. Eine Zeichenbegrenzung gibt es nicht, ihr könnt euren Emotionen also freien Lauf lassen. Oder ihr haltet euch kurz und knapp und gebt stichpunktartig eure Wünsche ab. Final Fantasy IX Remake? Rundenbasiert? Weniger Mobile-Games? Hier geht’s zur Umfrage. Teilt eure Wünsche gerne auch in unseren Kommentaren!

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix