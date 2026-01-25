Keine Kompromisse: Director macht „Switch 2“-Fans ein Versprechen zur Remake-Trilogie

Gerade ist Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 erschienen und wie wir bereits wissen, will Square Enix auch Final Fantasy VII Rebirth und den noch unbekannten dritten Teil der Remake-Trilogie folgen lassen.

Während Final Fantasy VII Remake Intergrade eine technisch beeindruckende Performance auf der vergleichsweise schwächeren Hardware hinlegt, sind sich Fans etwas unsicher, ob Director Naoki Hamaguchi und sein Team dieses Kunststück auch mit dem anspruchsvolleren „Rebirth“ und dem Folgespiel hinlegen können.

In einem Interview auf der Nintendo-Website beruhigt Hamaguchi nun die Fans. Er könne zwar noch nicht allzu viel über die zukünftigen Spiele verraten, aber er versichere allen, dass man bereits an der „Switch 2“-Version von Rebirth sowie auch am dritten Teil arbeite.

„Die Entwicklung für Nintendo Switch 2 läuft parallel zu den Versionen für die anderen Plattformen. Eines noch zur Beruhigung für alle Fans, die diese Spiele auf Nintendo Switch 2 spielen möchten: Ich verfolge die persönliche Richtlinie, dass sich die verschiedenen Versionen meiner Spiele nicht unterscheiden oder ein unterschiedliches Spielerlebnis bieten, nur weil sie auf unterschiedlicher Hardware laufen“, so Hamaguchi im Interview.

Keine Abstriche

Ihr erinnert euch vielleicht an die Pocket Edition zu Final Fantasy XV für Nintendo Switch. So etwas oder auch nur so etwas Ähnliches erwartet euch also nicht. „Das könnte zu Verwirrung darüber führen, welche Version die Spieler kaufen sollen. Genau das möchte ich unbedingt vermeiden. Die Nintendo Switch 2-Versionen werden so entwickelt, dass das Spielerlebnis ziemlich identisch mit dem der anderen Plattformen bleibt. Ich hoffe, das beruhigt alle ‚Nintendo Switch 2‘-Spieler.“

In einem anderen Interview ging Hamaguchi auf den technischen Stand der „Switch 2“-Version von Rebirth ein. „Wir haben zwar erreicht, dass [Rebirth] auf der Switch 2 funktioniert, müssen aber noch sicherstellen, dass die Bildraten stabil sind. Unsere Ingenieure arbeiten daran, dies zu optimieren und sicherzustellen, dass wir alles richtig optimieren“, so Hamaguchi gegenüber GameSpot.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix