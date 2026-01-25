Keine Kompromisse: Director macht „Switch 2“-Fans ein Versprechen zur Remake-Trilogie

Gerade ist Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 erschienen und wie wir bereits wissen, will Square Enix auch Final Fantasy VII Rebirth und den noch unbekannten dritten Teil der Remake-Trilogie folgen lassen.
Während Final Fantasy VII Remake Intergrade eine technisch beeindruckende Performance auf der vergleichsweise schwächeren Hardware hinlegt, sind sich Fans etwas unsicher, ob Director Naoki Hamaguchi und sein Team dieses Kunststück auch mit dem anspruchsvolleren „Rebirth“ und dem Folgespiel hinlegen können.
In einem Interview auf der Nintendo-Website beruhigt Hamaguchi nun die Fans. Er könne zwar noch nicht allzu viel über die zukünftigen Spiele verraten, aber er versichere allen, dass man bereits an der „Switch 2“-Version von Rebirth sowie auch am dritten Teil arbeite.
„Die Entwicklung für Nintendo Switch 2 läuft parallel zu den Versionen für die anderen Plattformen. Eines noch zur Beruhigung für alle Fans, die diese Spiele auf Nintendo Switch 2 spielen möchten: Ich verfolge die persönliche Richtlinie, dass sich die verschiedenen Versionen meiner Spiele nicht unterscheiden oder ein unterschiedliches Spielerlebnis bieten, nur weil sie auf unterschiedlicher Hardware laufen“, so Hamaguchi im Interview.
Keine Abstriche
Ihr erinnert euch vielleicht an die Pocket Edition zu Final Fantasy XV für Nintendo Switch. So etwas oder auch nur so etwas Ähnliches erwartet euch also nicht. „Das könnte zu Verwirrung darüber führen, welche Version die Spieler kaufen sollen. Genau das möchte ich unbedingt vermeiden. Die Nintendo Switch 2-Versionen werden so entwickelt, dass das Spielerlebnis ziemlich identisch mit dem der anderen Plattformen bleibt. Ich hoffe, das beruhigt alle ‚Nintendo Switch 2‘-Spieler.“
In einem anderen Interview ging Hamaguchi auf den technischen Stand der „Switch 2“-Version von Rebirth ein. „Wir haben zwar erreicht, dass [Rebirth] auf der Switch 2 funktioniert, müssen aber noch sicherstellen, dass die Bildraten stabil sind. Unsere Ingenieure arbeiten daran, dies zu optimieren und sicherzustellen, dass wir alles richtig optimieren“, so Hamaguchi gegenüber GameSpot.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
ganz ehrlich, Rebirth halte ich nach wie vor für Wunschdenken, egal wie sehr Hamaguchi das hier schön reden will, um bloß sich Zeit zu erkaufen.. da muss schon von Seiten Nintendos ne Switch 2 Pro her mit mehr Power unter der Haube, um das Unterfangen realistisch umsetzen zu können, aber nicht mit ner Kiste, die das Leistungsniveau einer PS4 Pro besitzt, wenn Rebirth von Grund auf für PS5 zuerst entwickelt wurde unter der technischen Leistung einer PS5 und sämtlichen technischen Vorteilen der PS5 und Features dieser gegenüber der PS4.
Der Remake Port war auch nur deshalb technisch möglich, weil schon das Original zuerst für Base PS4 entwickelt wurde darauf auch voll und ganz lauffähig zu sein, ohne große Abstriche in der Performance, was auch der einzige Grund ist, warum es nun möglich war das Spiel für Switch 2 zu Porten, da es vorher schon für die Switch 1 unmöglich war, das leisten zu können.
Man kann mit ner Switch 2 nicht plötzlich Vielfaches mehr als Leistungen dahin zaubern, die die Kiste technisch nicht in der Lage ist umsetzen zu können.. solange Nintendo nicht nachbessern tut und die Switch 2 upgradet als Pro Version auf den Markt bringt, kann man sich zu 100% darauf einstellen, dass wenn die Switch 2 tatsächlich nen Rebirth-Port erhält irgendwann, dass es sich dabei garantiert um ein Downgrade-Port handeln wird, der optisch schlechter aussehen wird, als das Original, um das Spiel kleiner zu bekommen, damit es rentabel für Nintendo in der Produktion ist und um die Hardware der Switch 2 zu schonen, damit die Kiste nicht heiß läuft und überfordert wird und sicherstellen kann, dass das Spiel mit dem, was die Switch 2 imstande ist leisten zu können, halbwegs flüssig läuft mit 30 FPS, während das Original eben mit 60 FPS-120 FPS läuft, je nachdem ob PS5 Version, oder 5 Pro/PC
Wem Downgrade-Ports als vermutlich Digital Only-Spiele genügen, nur um es bloß auf der Konsole der Wahl spielen zu können, nur zu, hält ja niemanden auf, aber man soll dann nicht später hier sagen, man hätt euch nicht gewarnt, dass es sehr vermutlich auf sowas hinauslaufen wird, weil die einzige Seite, die da Hamaguchi unter die Arme greifen kann und helfen kann dieses Unterfangen umzusetzen erfolgreich, Nintendo selbst ist und man schätzungsweise nächstes Jahr dann mit ner Switch 2 Pro rechnen können wird. Auf jeden Fall noch vor dem Release eines möglichen Rebirth-Ports..
Wenn man bedenkt, dass Remake 2020 erschienen ist für PS4 und ERST JETZ etwas weniger als 6 JAHRE später für Switch 2 erschien, dann könnt ihr euch ausmalen, wie lang es vermutlich brauchen wird, bis der Rebirth Port kommt...Rebirth kam 2024 raus, wird nächsten Februar 2 Jahre alt...
Wenn man also davon ausgeht, dass die seit release der PS5 Version an dem Switch 2 Port arbeiten, alles andere wäre sinnfrei, weil man erstmal Geld reinholen muss aus den PS5-Verkäufen, und sehen muss wie erfolgreich das Spiel sich verkauft, um zu entscheiden, ob man mit nem Port überhaupt gewillt ist weiter zu machen, dann kann man rechnerisch davon ausgehen, das mit einem Rebirth Port für Switch 2 wahrscheinlich nicht vor 2030 mit zu rechnen sein wird, oder gar länger, da Rebirth nun mal auch ein wesentlich größeres und komplexeres Spiel ist, als Remake und obendrauf noch technisch viel anspruchsvoller zu porten, als Remake, wo man wenigstens noch den Vorteil hatte, das Originalplattform und Zielplattform technisch auf etwa gleichem Niveau lagen.
Also 4 Jahre sind locker noch genug Zeit für Nintendo, um einem Hamaguchi, der sich um Kopf und Kragen reden tut und Zeit schinden muss, egal wie, rechtzeitig mit einer Switch 2 Pro entgegen zu kommen, von der er selbstverständlich aber bis dahin kein einziges Wort drüber verlieren darf, um natürlich auch Nintendos finanzielle Pläne damit nicht völlig kaputt zu machen, damit dann der große gemeinsam geschmiedete Pplan eines Rebirth-Ports realisiert werden kann mit einer Kiste, die das Spiel auch technisch mitmachen kann, ohne Abstriche und alles dann so dargestellt werden kann, als hätte man eben seit Jahren schon bereits irgendwo im geheimen Hinterstübchen am Rebirth-Port all die Jahre lang schon gearbeitet, schon noch sogar als es die Switch 2 offiziell noch gar nicht gab.. ne, Insiderwissen und so, was so japanische Entwickler untereinander hinter verschlossenen Türen bequatschen fernab jeglicher Presse und von hoher Managementebene lang vorher geplant wird, damit alle Beteiligten genau wissen was wann wie wo zu tun ist und alles hinter partikeldichten NDA's versiegelt wird, damit nach Außen hin absolut nichts durchkommt - Top Secret - ohne das die Leute, die dagegen verstoßen sollten mit gedroht wird, dass sie danach praktisch ihr Leben vergessen können, weil sie dann vom ehemaligem Arbeitgeber mit Schadensersatzklagen in Grund und Boden gestampft würden, weil wer gegen solch Dinge verstößt, der ist sofort sei Job und sein ganzes Finanzleben los in solch einer Branche und wird den Rest seines Lebens nicht mehr froh sein.
Von daher lieber immer schön heile Welt vorspielen und Zeit schinden, obwohl man genau weiß das die Switch 2 unter aktueller Leistung einfach nicht in der Lage sein wird nen Switch 2 Port leisten zu können.
Das ist, wie als ob man vorhätte das kommende GTA6 für Switch 2 porten zu wollen, da weiß man exakt genauso längst im Vornhinein, das wird nicht funktionieren und ist reines Wunschdenken. Man muss schon realistisch bleiben. genauso wenig, wie nen FF16 Port für Nintendo Switch 2 realistisch ist, wenn schon das Original komplett zuerst für PS5 entwickelt wurde.. auch da muss man entweder mit Abstrichen leben später, oder man zögert den Port solange hinaus, bis sich die technischen Gegebenheiten dank einer Switch 2 Pro später auf dem Markt verbessert haben.. ankündigen und Spekulationen anheizen kann man viel, wenn der Tag lang ist, aber als Entwickler ist man ja nicht verpflichtet darüber sprechen zu müssen, wann man denn genau realistisch mit einer Umsetzung dieser Pläne und Spekulationen letztendlich rechnen kann..
Denn sollte es tatsächlich kommen, ist mit auch nem FF16 Port für ne Switch 2 Pro, wenn sie käme, nicht vor wahrscheinlich 2030 mit zu rechnen, denn bei Nintendo kann man nicht einfach mal eben in die Hände klatschen und sagen Hex Hex und plötzlich hat die Switch 2 praktisch auch 5x so viel Leistung wie zuvor, wie im Vergleich eine PS5 mehr Leistung hat im zu einer PS4. Das wird einfach nicht passieren.
Also bleiben einem wie immer nur 2 Optionen: Downgrades, oder Konsolenupgrade und davon ist Option 1 die wesentlich günstigere und schnellere Option für Nintendo, die gleichzeitig aber auch für Enttäuschung bei den Spielern sorgen wird, weil wer kauft sich schon freiwillig x Jahre später eine schlechtere Spielversion, als das Original, was man bis dahin viel günstiger für die technisch bessere Originalplattform bekommt.
Das Zauberwort ist DLSS, was die switvh2 massiv von einer PS4 unterscheidet und damit sollte es auch möglich sein Rebirth auf der Switch 2 zum laufen zu bringen.
Hmm dieses DLSS mag vielleicht helfen die Spielgröße schätze ich schrumpfen zu können, es wird denke ich aber keine Lösung sein für die fehlende Rechenpower, welche die PS5 im Vergleich zur Switch 2 hat. Wie viel, kann ich nicht einschätzen, aber ich denke jetzt nicht das man mit DLSS die Spielgröße von 150GB auf unter 100 GB kriegen wird.
Ne Switch 2 hat nach wie vor nur maximal 256GB Speicherplatz, wovon ja auch nen Großteil durch das Betriebssystem schon vorbelegt ist, selbst wenn mans hinkriegt, wird Rebirth praktisch dann das einzige Spiel sein das du installiert bekommst, alles andere wird dann vermutlich von der Platte fliegen müssen. Sofern man sich nicht mit microSD-Kartenerweiterungen versorgt. Man hat ja nicht grundlos Rebirth von Grund auf für die PS5 entwickelt, damit man sich nicht den technischen Bottlenecks der PS4 wieder unterwerfen muss, sondern um die ganzen technischen Vorteile nutzen zu können, wenn das Spiel eben von A bis z über modernerer technisch besseren Systemem, Chips, CPUs usw. entworfen wurde, die allesamt mehr Leistung bieten, als das Gesamtpaket der PS4, um damit Dinge vollbringen zu können, mit der eine PS4 einfach überfordert wäre.
Ich glaub nicht daran, dass dieses DLSS jetzt so ne Wundertechnik ist, um das alles bloß damit ermöglichen zu können alleine.
--
mal nachgegoogled:
Key details regarding FF7 Rebirth on Switch 2:
Auf gut deutsch, es wird als technisch machbar dargestellt, aber eben mit technischen Abstrichen, wie zu erwarten, Dinge wie:
- Reduzierte Sichtweiten auf der Spielwelt
- Licht und Texturunterschiede in der Qualität zwischen der PS5 Version und der Switch 2 Version, vergleichbei auf Switch 2, wie wenn man die PC-Version mit Minimum-Einstellungen spielt
- Keine Full 4K Unterstützung wie auf der PS5, somit schlechtere Bildqualität auf größeren Fernsehern, die eigentlich für 4K ausgelegt wären, Graphik lediglich Vergleichbar mit der Performance des Remake-Ports
- 30 FPS maximal, während PS5/PC deutlich bessere Bildauflösung eben wie erwartbar mit 60/120 FPS ermöglichen
- Hmm ,scheinbar ermöglicht dieses DLSS wohl nen deutlich schnelleren Release eines möglichen Ports, naja, wenn man seit 2 Jahren schon dran ist.. trotzdem dann sehr merkwürdig, warum man für den Remake Port dann geschlagene knappe 6 Jahre brauchte, DLSS gibts ja erst nicht seit gestern ...