„Dragon Ball“-Fans markieren sich diesen Tag unbedingt rot in ihrem Kalender

Bandai Namco hat ein neues „Dragon Ball“-Spielprojekt angekündigt, allerdings ohne einen Namen oder gar weitere Details zu nennen. Das neue Spiel soll stattdessen am 25. Januar 2026 im Rahmen eines besonderen Events enthüllt werden.

Die Ankündigung findet während des Dragon Ball Genkidamatsuri statt, welches an diesem Tag in der Makuhari Messe in Chiba veranstaltet wird. In den sozialen Netzwerken weist Bandai Namco explizit auf die Enthüllung des neuen Spiels hin, die nur einer von vielen Programmpunkten ist.

Das Event wird zahlreiche Präsentationen rund um die Marke Dragon Ball bieten, unter anderem zu bestehenden Spielen wie Dragon Ball Z: Dokkan Battle, Dragon Ball Legends und zum kürzlich erst gestarten, ersten MOBA der Serie: Dragon Ball: Gekishin Squadra.

Der neue Titel wird dann konkret im Rahmen der „Genkida Stage+: New Game Super Announcement Stage!“ um 11:00 Uhr japanischer Zeit (4 Uhr morgens deutscher Zeit) vorgestellt. Mit dabei sind bekannte Namen wie Masako Nozawa (die Stimme von Son Goku) sowie Akio Iyoku, Executive Producer des „Dragon Ball“-Franchise. Weitere Informationen zum Spiel selbst sind bislang nicht bekannt.

Fans spekulieren bereits

Fans spekulieren bereits, worum es sich handeln könnte. Einige hoffen auf Dragon Ball Xenoverse 3, andere wünschen sich eine Fortsetzung von Dragon Ball FighterZ oder gar eine Rückkehr der „Raging Blast“-Reihe.

Auch eine weitere Episode der „Budokai Tenkaichi“-Serie steht hoch im Kurs, die zuletzt mit Dragon Ball: Sparking! ZERO und über 200 spielbaren Figuren ein Comeback feierte. Zunächst hilft nur: abwarten und Tee trinken.

