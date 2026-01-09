9 Jahre: Square Enix kündigt Jubiläums-Livestream zu NieR: Automata an

Kaum zu glauben, aber NieR: Automata feiert dieses Jahr bereits sein neunjähriges Jubiläum. Anlässlich dessen hat Square Enix nun einen offiziellen Jubiläums-Livestream angekündigt. Wer allerdings auf eine neue Spielankündigung hofft, sollte die Erwartungen direkt etwas dämpfen: Laut Publisher wird es keine neuen Games zu sehen geben.
Wann und was erwartet uns?
Der Stream findet am 20. Februar um 11:30 Uhr deutscher Zeit statt und wird auf YouTube übertragen. Mit dabei sind einige bekannte Gesichter der Reihe: Produzent Yosuke Saito, Creative Director Yoko Taro, Komponist Keiichi Okabe und Senior Game Designer Takahisa Taura. Beschrieben wird das Ganze als lockeres Gespräch, das schlicht dem Jubiläum gewidmet ist – also eher Rückblick als Zukunftsausblick.
Ganz ohne kleine Teaser ging zuletzt aber dann auch nicht. Saito hat vor einigen Tagen angedeutet, dass man für das Jubiläum „just a little something“ vorbereite, betonte aber gleichzeitig, dass Fans ihre Erwartungen besser nicht zu hoch schrauben sollten. Große Hoffnungen auf neue Projekte wären also fehl am Platz und der Kommentar stand auch nicht im direkten Bezug zum Jubiläums-Livestream.
Im November berichteten wir noch über viele verschiedene Projekte, die NieR-Mastermind Yoko Taro auch gerne mal wieder über den Haufen wirft. Hier unser Artikel dazu. Seit Dezember letzten Jahres ist das Spiel auch erstmals in Saudi-Arabien verfügbar, die interessanten Gründe lest ihr hier.
3 Kommentare
wird sich keine Sau angucken, außer vermutlich die japanischen Hardcore-Fans.. wenn man schon bevor der Stream überhaupt da ist der Welt sämtliche Hoffnungen beraubt, man könnt vielleicht endlich ein Nier 3 (Automata 2) zu Gesicht kriegen...
den Mist haben die schon mal gemacht genauso.. da kriegt man schon das Gefühl, SE nutzt Nier mittlerweile als marke, um bewusst zu enttäuschen, einfach weil man weiß wie sehr gefragt ein Nachfolger ist ..einfach bescheuert
Anschauen wohl nicht, aber ich bin sicher cher es wird hier ne News dann geben.
Ich glaube auch nicht, dass da was großes kommt. Und vielleicht ist es auch gut so. Automata war halt so gut weil da einiges zusammenkam. Story und Design, Musik, ein schönes Platinum Kampfsystem.
Mit Glück legen sie es nochmal auf und polieren die Grafik etwas hoch.
Naja, immerhin nimmt man schon vorher die berüchtigte Luft aus den Segeln, somit bleibt am Ende das Tretboot
Und so fühlt sich einfach vieles bei Square Enix an, Forschung und Entwicklung in Tretboot-Geschwindigkeit. Ich wurde damals (bereits etliche Jahre her) hier im Forum noch kritisiert, ich sei zu ungeduldig, als ich meinte, man habe relativ wenig dafür getan, um auf dem Erfolg von Automata aufzubauen. Mittlerweile muss man dann sagen:
Aber man muss vielleicht irgendwie versuchen, die Sache dann nochmal etwas differenzierter zu sehen. Die IP lag jetzt nicht 9 Jahre brach. Es gab noch das Remaster zu Nier Repiclant und das gefloppte Reincarnation, wozu man ja dieses Jahr noch ne Offline-Version bringen möchte. Man muss nur etwas dahinter steigen, dass Square Enix die Zukunft der Reihe wohl nicht als Videospiel gesehen hat, sondern als Multimedia-Projekt. Es gibt ja kaum ein Medium, wo Nier eben die letzten fast 10 Jahre nicht vertreten war. Es gab unzählige Konzerte, teilweise mit neuem Story-Content zu Automata. Es gab Stage Plays, Anime, Manga, Bücher und all sowas. Die Marke war immer "irgendwie" präsent. Und egal wie man Square Enix dafür kritisieren mag, wieso es kein neues großes Spiel gab, könnten sie theoretisch damit kontern, dass sowohl die Stories von Nier Replicant als auch Nier Automata eben abgeschlossen sind.
Dass das ziemlich ernüchternd klingen mag, ist auch klar. Immerhin ist neben den HD-2D Spielen Automata eines der besten Spiele der vermutlich vergangenen 15 Jahre gewesen, die Square Enix abgeliefert hat bzw. in Auftrag gegeben hat. Mit knapp 10 Millionen verkauften Exemplaren und von der Mehrheit geliebt wird die Sehnsucht nach einem neuen Ableger aus dem Drakengard und Nier Universum vermutlich auch gigantisch sein. Klingt halt ernüchternd, ist aber auch eine genau so nüchterne Einschätzung.
Ich glaube, irgendwas plant man mit Nier immer. Aber ich denke, man sollte sich auch von irgendwelchen realistischen Erwartungen verabschieden, dass sich ein großes Spiel gerade in der Entwicklung befindet. Ich glaube, die letzten Aussagen von Yoko Taro, die noch immer aktuell sind, wo er lamentierte, dass keines seiner Projekte zuletzt grünes Licht bekommen habe oder in der Pre-Production bereits eingestampft wurde, sind Bestätigung genug dafür, dass da nichts großes in der Mache ist. Insgesamt nur schwer zu akzeptieren, besonders wenn man bedenkt, dass die Reihe sich durch unabhängige Geschichten keine Sorgen machen muss, dass die Leute wieder fragen, ob man die 30 anderen Spiele zuvor gespielt haben muss, um dieses eine neue Spiel nun zu verstehen^^