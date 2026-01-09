9 Jahre: Square Enix kündigt Jubiläums-Livestream zu NieR: Automata an

Kaum zu glauben, aber NieR: Automata feiert dieses Jahr bereits sein neunjähriges Jubiläum. Anlässlich dessen hat Square Enix nun einen offiziellen Jubiläums-Livestream angekündigt. Wer allerdings auf eine neue Spielankündigung hofft, sollte die Erwartungen direkt etwas dämpfen: Laut Publisher wird es keine neuen Games zu sehen geben.

Wann und was erwartet uns?

Der Stream findet am 20. Februar um 11:30 Uhr deutscher Zeit statt und wird auf YouTube übertragen. Mit dabei sind einige bekannte Gesichter der Reihe: Produzent Yosuke Saito, Creative Director Yoko Taro, Komponist Keiichi Okabe und Senior Game Designer Takahisa Taura. Beschrieben wird das Ganze als lockeres Gespräch, das schlicht dem Jubiläum gewidmet ist – also eher Rückblick als Zukunftsausblick.

Ganz ohne kleine Teaser ging zuletzt aber dann auch nicht. Saito hat vor einigen Tagen angedeutet, dass man für das Jubiläum „just a little something“ vorbereite, betonte aber gleichzeitig, dass Fans ihre Erwartungen besser nicht zu hoch schrauben sollten. Große Hoffnungen auf neue Projekte wären also fehl am Platz und der Kommentar stand auch nicht im direkten Bezug zum Jubiläums-Livestream.

via Final Weapon, Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix