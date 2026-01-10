Steam Machine: Neue Preisgerüchte zum Konsolen-ähnlichen Valve-PC sorgen für Furore

Mitte November letzten Jahres stellte Valve offiziell die neue Steam Machine vor. Ein kompakter, stationärer PC für zu Hause – inklusive neuem Controller und VR-Headset. Viele Details zum kleinen Würfel sind seitdem bekannt, nur eine entscheidende Frage blieb offen: der Preis. Und genau dazu gibt es nun ein Gerücht, das bei vielen SpielerInnen eher für Ernüchterung sorgt.

Fast vierstellig?

Laut einem Eintrag eines tschechischen Händlers, der auf Reddit die Runde machte, soll die Steam Machine alles andere als günstig werden. Genannt werden umgerechnet rund 950 US-Dollar für das 512-GB-Modell und etwa 1.070 US-Dollar für die 2-TB-Version.

Wichtig: Das Ganze ist nicht bestätigt und könnte auch schlicht ein Platzhalterpreis sein. Trotzdem schlägt die Zahl Wellen – vor allem, weil viele mit einem wenigstens etwas niedrigeren Einstieg gerechnet hatten.

Entsprechend zurückhaltend fallen die Reaktionen aus. In den Kommentaren ist von „Passt für mich“ bis „Bei dem Preis bin ich raus“ so ziemlich alles dabei. Nicht vergessen darf dabei natürlich auch nicht die weiterhin sehr hohen Preise für RAM, die sicher auch die neue Steam Machine treffen.

Ob sich das Gerücht bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Sollte Valve tatsächlich in dieser Preisregion landen, dürfte sich mancher zweimal überlegen, ob er nicht doch lieber beim bestehenden Setup bleibt. Wo läge eure persönliche Schmerzgrenze für eine neue Steam Machine?

via GameRant, Bildmaterial: Valve