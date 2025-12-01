Acht Jahre nach seinem Debüt erscheint NieR: Automata jetzt in Saudi-Arabien

NieR hat in diesem Jahr sein 15. Jubiläum gefeiert. Der Durchbruch gelang der Reihe zweifelsfrei mit NieR: Automata, das inzwischen auch schon wieder acht Jahre alt ist. Das Action-RPG hat sich mehr als 9 Millionen Mal verkauft.

Und wer hätte geglaubt, dass Saudi-Arabien dafür sorgen könnte, dass NieR: Automata die 10-Millionen-Marke knackt? Wie Square Enix bekannt gibt, ist NieR: Automata ab sofort in Saudi-Arabien erhältlich. Das ist durchaus beachtlich, nicht nur wegen des zeitlichen Abstands zum Debüt anno 2017.

Saudi-Arabien ist nicht nur in der Videospielwelt immer wieder ein Thema. Im Laufe der Jahre hat Saudi-Arabien einer Vielzahl von Produkten – aus verschiedenen Gründen – einen Riegel vorgeschoben. Auch Final Fantasy XVI betraf das einst. In den letzten Monaten haben die Behörden ihre Regelungen aber offensichtlich gelockert.

So wurde erst im Sommer Grand Theft Auto V für eine Veröffentlichung ab 21 Jahren freigegeben. Yakuza 0: Director’s Cut bekam eine Freigabe ab 18 – ebenso wie Stellar Blade. Beachtlich auch die Freigabe von Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian ab 16 Jahren.

Jetzt also auch 2B und 9S. Wie der offizielle Twitter-Account zur NieR-Serie aufruft, können Fans jetzt NieR: Automata physisch für Switch und PS4 sowie digital zusätzlich für Xbox One, Windows und Steam zugreifen. Über eventuelle Anpassungen gibt Square Enix keine Auskunft.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames