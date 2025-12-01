Acht Jahre nach seinem Debüt erscheint NieR: Automata jetzt in Saudi-Arabien

NieR hat in diesem Jahr sein 15. Jubiläum gefeiert. Der Durchbruch gelang der Reihe zweifelsfrei mit NieR: Automata, das inzwischen auch schon wieder acht Jahre alt ist. Das Action-RPG hat sich mehr als 9 Millionen Mal verkauft.
Und wer hätte geglaubt, dass Saudi-Arabien dafür sorgen könnte, dass NieR: Automata die 10-Millionen-Marke knackt? Wie Square Enix bekannt gibt, ist NieR: Automata ab sofort in Saudi-Arabien erhältlich. Das ist durchaus beachtlich, nicht nur wegen des zeitlichen Abstands zum Debüt anno 2017.
Saudi-Arabien ist nicht nur in der Videospielwelt immer wieder ein Thema. Im Laufe der Jahre hat Saudi-Arabien einer Vielzahl von Produkten – aus verschiedenen Gründen – einen Riegel vorgeschoben. Auch Final Fantasy XVI betraf das einst. In den letzten Monaten haben die Behörden ihre Regelungen aber offensichtlich gelockert.
So wurde erst im Sommer Grand Theft Auto V für eine Veröffentlichung ab 21 Jahren freigegeben. Yakuza 0: Director’s Cut bekam eine Freigabe ab 18 – ebenso wie Stellar Blade. Beachtlich auch die Freigabe von Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian ab 16 Jahren.
Jetzt also auch 2B und 9S. Wie der offizielle Twitter-Account zur NieR-Serie aufruft, können Fans jetzt NieR: Automata physisch für Switch und PS4 sowie digital zusätzlich für Xbox One, Windows und Steam zugreifen. Über eventuelle Anpassungen gibt Square Enix keine Auskunft.
Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames
3 Kommentare
Sogar ohne Anpassungen?
Hät jetzt erstmal gedacht, dass dafür gewisse Anpassungen gemacht wurden, damits klappt. Aber das ist schon krass und generell ein gutes Zeichen, dass Saudi Arabien sich endlich mal etwas öffnet und ihre eigenen Regeln überdenken.
Das sind natürlich nur kleine Schritte aber irgendwo muss man eben anfangen.
Ich glaube durchaus, dass der Vormarsch in die Videospielwelt als zweites Standbein dem Land ganz gut tut.
Wer weiß? Vielleicht wird ja irgendwann noch ein "brauchbares" Land daraus, ums etwas gemein auszudrücken
Eh, ne Man weiß nicht, ob es Anpassungen gibt.
Davon ab: War überrascht, auch von GTA und Atelier Resleriana. Hier kann man sich durch die Neufreigaben der Behörde scrollen:
https://x.com/Gmedia_Games
Ah! Genau den Satz hab ich überlesen xD
Weiß man, ob es bei den anderen Spielen Änderungen gab? Bei GTA war ich auch überrascht. Auch, dass es höher eigestuft ist als Yakuza xD