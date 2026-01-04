2026 wird hoffentlich das Jahr, in dem wir Project: Robot vom ICO-Schöpfer wiedersehen

Wann habt ihr das letzte Mal etwas von Fumito Ueda gehört? Wenn ihr die sozialen Medien aufmerksam verfolgt, ist es vielleicht gar nicht so lange her. Anfang Dezember ging ein Foto einigermaßen viral, welches ihn zusammen mit Masahiro Sakurai, Shinji Mikami und Suda 51 bei einem kleinen Umtrunk zeigt. Was für ein legendärer Tisch.

Apropos legendär: das sind auch die Spiele von Fumito Ueda. ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian heißen sie unter anderem. Letzteres hatte eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Und auch für sein neues Projekt nimmt sich Ueda … sagen wir mal: Zeit.

Seit mindestens 2018 arbeitet das Studio GenDESIGN von Fumito Ueda an einem neuen Spiel. Der verriet schon damals: „Was wir machen, fühlt sich nicht wie ein Indie-Game an. Unser Ziel ist etwas der Größe von ICO, Shadow of the Colossus oder The Last Guardian.“

Wir wissen nicht, ob Ueda damals über das Spiel sprach, das dann 2024 bei The Game Awards angekündigt wurde. Aber wir wissen, dass es seitdem wieder komplett ruhig war. Seit Jahren sind Neujahrskarten von GenDESIGN es abseits des Teaser-Videos bei The Game Awards 2024 die einzige Möglichkeit, das Spiel mit dem vorläufigen Titel Project: Robot vielleicht zu Gesicht zu bekommen.

Anders als in den letzten Jahren gibt sich GenDESIGN zum letzten Jahreswechsel bedeckt. Die diesjährige Karte (unten seht ihr das Bild) zeigt einen nebeligen Sternenhimmel im Hintergrund. Man wünscht dazu ein frohes neues Jahr und bedankt sich für die Unterstützung. Man setze die kreative Arbeit fort und auch wenn man derzeit noch nichts darüber sagen kann, so konzentriere man sich umso mehr auf das Handwerk.

Die Chancen stehen relativ gut, dass Ueda-Fans wieder voll auf ihre Kosten kommen. Wann genau, das steht aber noch in den Sternen. Das 2016 veröffentlichte The Last Guardian wurde fünf Jahre vor der Veröffentlichung angekündigt, die Entwicklung begann bereits 2007.

Die neue Karte:

Bildmaterial: GenDESIGN, Epic Games Publishing