Hoffnung: Remakes zu Before Crisis: Final Fantasy VII und Dirge of Cerberus vielleicht nicht vom Tisch

In einem Interview mit der koreanischen Website Ruliweb.com haben die Entwickler hinter Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion bestätigt, dass es derzeit „keine Pläne“ für Remakes oder Remaster zu Before Crisis oder Dirge of Cerberus gibt.

Ruliweb sprach mit Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura und Crisis-Core-Producer Mariko Sato. Eine Überraschung ist das nicht, Nomura hatte schon im Sommer in einem anderen Interview durchblicken lassen, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht stimmt. Eine Enttäuschung ist es aber für die Final-Fantasy-Fans.

Die hatten angesichts des aufwendigen Remasters von Crisis Core natürlich auch auf Überarbeitungen und Neuveröffentlichungen anderer Teile der Compilation gehofft. Dirge of Cerberus ist nach wie vor auf PlayStation 2 „gefangen“, es gibt keine Portierungen für modernere Plattformen.

Noch schlimmer sieht es darüber hinaus mit Before Crisis: Final Fantasy VII aus. Das Action-RPG, das in Japan einst für Mobilgeräte erschienen ist, wurde nie lokalisiert. Before Crisis spielt sechs Jahre vor der Handlung von Final Fantasy VII und fokussiert sich auf die Turks und ihren Kampf gegen Avalanche.

Einen Funken Hoffnung lässt Nomura den Fans allerdings. Er gibt nämlich zu Bedenken, dass ein Remake von Dirge of Cerberus „verwirrend“ wäre, wenn man es spielen würde, bevor die Haupthandlung mit der Remake-Trilogie abgeschlossen wäre. Dirge of Cerberus spielt drei Jahre nach der Haupthandlung von Final Fantasy VII. Das lässt Spielraum, schließlich wird das Remake-Projekt irgendwann zum Ende finden. Ist dann der Weg frei für eine Neuveröffentlichung von Dirge of Cerberus?

Auch bei Before Crisis sind scheinbar noch nicht alle Messen gelesen. Laut Nomura würde man die „Nachfrage aus Übersee“ prüfen. Bei Crisis Core lagen die Dinge anders. Das Remaster würde gut in den Zeitrahmen zwischen den Trilogie-Spielen passen.

Ein interessantes Detail außerdem: Man habe nichts an der Geschichte von Crisis Core geändert und das würde sie „widersprüchlich“ zum Remake machen, doch dieser Widerspruch sei „beabsichtigt“. Nomura ermutigte die Fans, geduldig die Trilogie zu Ende zu spielen, um herauszufinden, warum dieser Widerspruch eigentlich kein Widerspruch ist.

