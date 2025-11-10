Zenless Zone Zero: Entwickler reagieren auf Fan-Kritik mit großem Update-Fahrplan

Im neuen Dev Talk zu Zenless Zone Zero gewährte das Entwicklerteam spannende Einblicke in die kommenden Versionen des Spiels – und diesmal scheinen sie viele Punkte anzugehen, die sich Fans schon lange wünschen.

Laut den Entwicklern steht eine ganze Reihe von Verbesserungen an, die von der Hauptgeschichte, über die Erweiterung von New Eridu, bis hin zu neuen Spielmodi reichen. Und was soll man sagen – da kommt wirklich einiges auf uns zu!

Mehr Fokus in der Hauptgeschichte

Einer der zentralen Kritikpunkte vieler SpielerInnen war zuletzt die Story-Führung seit Version 2.0. Laut den Entwicklern soll Version 2.4 nun den Höhepunkt der zweiten Season markieren – mit klareren Zielen, besserem erzählerischen Fokus und Antworten auf einige der offenen Fragen, die sich über die letzten Versionen hinweg aufgebaut haben.

Außerdem sollen auch wieder bekannte Figuren und Agents aus früheren Versionen stärker in den Mittelpunkt rücken. Besonders interessant: Das Thema AI rund um Fairy soll wieder eine größere Rolle spielen.

New Eridu wächst weiter

Auch die Stadt New Eridu wird weiter ausgebaut. Neben neuen Locations und Shops wird es unter anderem das „404 Error Live House“ auf der Sixth Street geben, das bald im Spiel debütieren soll – inklusive einiger bekannter Gesichter.

Die Entwickler wollen außerdem die Erkundung fließender gestalten. Das bedeutet: keine harte Trennung mehr zwischen Missionen und freier Erkundung. Stattdessen soll sich alles natürlicher und organischer anfühlen – ein wichtiger Schritt, um New Eridu lebendiger wirken zu lassen.

Multiplayer und Balancing-Verbesserungen

Eines der Highlights des Dev Talks war die Rückkehr eines Multiplayer-Modus. Gemeinsam mit Freunden Kämpfe zu bestreiten, ist etwas, das viele Spieler sich schon lange gewünscht haben. Details dazu sollen später folgen, aber allein die Ankündigung sorgt bereits für Vorfreude.

Auch ältere Agents sollen in Zukunft stärker in den Fokus rücken. Spezielle Spielmodi und Buffs sind geplant, um sie wieder konkurrenzfähiger zu machen. Bis Version 2.5 sollen diese Anpassungen umgesetzt werden. Gleichzeitig entwickeln sich auch die Gegner weiter – mit neuen Angriffsmustern und Fähigkeiten.

Verbesserungen für neue und erfahrene Spieler

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft sowohl Einsteiger als auch Veteranen. Neue Spieler sollen künftig besser durch das Early Game geführt werden, während erfahrene Agenten auf Qualitätsverbesserungen zählen dürfen.

Ab Version 2.4 führt das Suibian Temple Management eine AFK-Funktion ein, mit der ihr Zeit sparen sollt. In Version 2.5 folgen dann unter anderem das schnelle Tauschen der Ether-Batterie, die Auswahl von Nebenbuffs der Drive Discs sowie eine detaillierte Kampfstatistik nach jedem Match.

Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge an Neuerungen, die Zenless Zone Zero in den nächsten Monaten spürbar verändern könnten. Wenn ihr euch für die letzten Updates interessiert: Wir haben uns letztens Version 2.3 und 2.2 genauer angesehen – schaut gern in unsere Artikel dazu rein. Sobald wir neue Informationen zu Version 2.4 erhalten, werden wir natürlich auch eine Zusammenfassung dazu veröffentlichen.

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen? Spielt ihr Zenless Zone Zero aktuell aktiv – oder reizt euch der neue Multiplayer, dem Spiel (wieder) eine Chance zu geben?

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo