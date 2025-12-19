Dieses „Blackjack-RPG“ zensiert sich selbst, damit es im Nintendo eShop erscheinen darf

Erst in der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass das japanische „Blackjack-RPG“ Brave x Junction bei Steam nicht in Deutschland, China und Saudi-Arabien erscheinen darf. An Blackjack liegt es nicht – Steam hat dem Spiel einen Tag (ein Schlagwort) verpasst, der einer Veröffentlichung in diesen Ländern offensichtlich zuwiderläuft.

Publisher Rideon Japan reagierte mit einem erfolglosen Einspruch und Humor. Dabei dürfte die Nichtveröffentlichung in weiteren Märkten und auf weiteren Plattformen durchaus ein Problem für den Publisher sein, denn zuvor war auch schon die geplante Switch-Version für Europa und Nordamerika gestrichen worden. Doch hier kommt jetzt Bewegung ins Spiel.

Wie die japanische Website Game*Spark (via Automaton Media) jetzt berichtet, habe sich Rideon Japan zu Anpassungen der „problematischen“ Charakter-Designs entschieden, um das Spiel in beiden Regionen doch noch für Nintendo Switch zu veröffentlichen.

„Nach Rücksprache mit Nintendo haben wir beschlossen, die Designs der Kämpfer- und Magier-Outfits anzupassen, um mit der Genehmigung fortzufahren“, so Rideon Japan. Laut der Mitteilung sollen die angepassten Versionen des Spiels am 22. November im Nintendo eShop in Nordamerika und Europa erscheinen. Ein Listing im europäischen Store gibt es bisher nicht, ebenso gibt es keine Freigabe in der USK-Datenbank.

Angepasste Designs

Bei Twitter stellte man die beiden angepassten Designs vor, die ihr unten seht. Wir haben euch dazu zwei Screenshots aus einem älteren Trailer beigefügt, welche die unzensierten Versionen der Designs zeigen, damit ihr vergleichen könnt.

Es ist nur Spekulation, aber mutmaßlich ist man zur Einschätzung gekommen, die Charaktere seien minderjährig oder sehen zumindest minderjährig aus. In solchen Fällen ist man nicht nur bei Nintendo nachvollziehbar sensibel. Offensichtlich reicht es jedenfalls, die Kostüme der beiden Charaktere verschlossener zu gestalten.

In Japan ist Brave x Junction von der CERO ab 15 Jahren freigegeben. Im europäischen PlayStation Store ist das Spiel mit einem USK-16-Siegel verfügbar. Die Freigabe erfolgte vermutlich über das IARC-Verfahren, in dem Hersteller nach dem Ausfüllen eines Fragebogens automatisiert eine Alterskennzeichnung erhalten.

Und was ist Brave x Junction?

Das ungewöhnliche Spielkonzept kombiniert klassische RPG-Elemente mit dem bekannten Kartenspielprinzip und erscheint für PCs via Steam. In Brave x Junction treten SpielerInnen in Eins-gegen-Eins-Kämpfen gegen Monster an, wobei jede Runde auf das Ziel hinausläuft, mit den eigenen Karten möglichst nahe an den Wert 21 zu kommen. Blackjack eben. Wer näher dran ist, greift den Gegner an. Drei spielbare Charaktere stehen zur Verfügung: ein Kämpfer, ein Dieb und ein Magier.

Bildmaterial: Brave x Junction, RideonJapan