Ein Spiel pro Jahr: „Silent Hill“-Fans dürfen sich über unangekündigte Titel freuen

Die japanische Website Famistu hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Mit dabei war auch Motoi Okamoto, Serien-Producer von Silent Hill. Seit der großen Silent Hill Transmission im Oktober 2022 hat er wieder allerhand zu tun. Wer hätte das noch vor Jahren gedacht? Gleich fünf neue „Silent Hill“-Projekte Konami damals an. Als „Keyword“ für das neue Jahr ruft Okamoto aus: „A goal of one per year.“

Ein Spiel pro Jahr will man also veröffentlichen. Das Ziel scheint nicht übermäßig ehrgeizig zu sein. Nach Silent Hill 2 Remake (2024) und Silent Hill f (2025) stehen noch mehrere Spiele in der Pipeline, darunter Silent Hill: Townfall. Aber auch noch nicht angekündigte Titel soll es geben.

„Wir streben an, sowohl angekündigte als auch noch nicht angekündigte Titel etwa im Rhythmus von einem Titel pro Jahr zu veröffentlichen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir das realisieren können, aber ich werde als Produzent der ‚Silent Hill‘-Reihe weiterhin mein Bestes geben“, unterstreicht Okamoto die Ambitionen.

Und weiter: „Im Idealfall möchten wir die Begeisterung für die ‚Silent Hill‘-Reihe jederzeit aufrechterhalten. Wir arbeiten hart daran, neue Updates zu veröffentlichen, daher wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie noch ein wenig Geduld hätten.“

Auch wenn wir noch nicht wissen, welches Spiel uns als nächstes erwartet, scheint eines festzustehen. „Silent Hill“-Fans speisen wieder gut. Sehr gut. Und ein Ende ist vorläufig nicht in Sicht. Dabei wollen die Macher auch weiterhin experimentierfreudig bleiben.

via Gematsu, Bildmaterial: Silent Hill: Townfall, Konami, Annapurna Interactive, No Code