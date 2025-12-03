Samus hat eine neue englische Sprecherin, wie uns die Credits zu Metroid Prime 4 verraten

Während die ersten Eindrücke und Reviews zu Metroid Prime 4: Beyond eintrudeln – unseren Test lest ihr hier –, ging eine kleine, aber durchaus interessante Information fast unter: Samus Aran hat eine neue englische Sprecherin. Und ja – auch wenn Samus traditionell kaum spricht, gibt es hier und da doch ein paar kurze Lines. In Prime 4 scheint das nicht anders zu sein.

Das ist die neue Sprecherin

Wie nun durch die Credits bestätigt wurde, übernimmt Erin Yvette die Rolle. Viele dürften sie aus folgenden Titeln kennen: Sie sprach Ayre in Armored Core 6, Dora in Hades 2, Snow White in The Wolf Among Us sowie Nielnail in Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Auch im kürzlich erschienenen Dispatch, war sie zu hören.

Damit tritt sie in die Fußstapfen von Jennifer Hale, die Samus über Jahre hinweg in der Prime-Reihe ihre Stimme lieh und ansonsten vor allem als Commander Shepard aus Mass Effect weltweit bekannt wurde. Dazu gesellen sich noch unzählige weitere Rollen in verschiedenen Serien und Spielen. Sie war außerdem diejenige, die Helena Taylor damals als Sprecherin von Bayonetta in Bayonetta 3 ersetzte, was damals eine lange Diskussion mit sich zog.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2025 für Switch und Switch 2. Nintendo nutzt die heiße Phase vor dem Launch, um noch ein paar offene Fragen zu klären. Dazu zählte auch jene um die amiibo-Funktionen.

via The Gamer, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios