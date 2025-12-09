Square Enix kündigt Dragon Quest Eden an, das schon im Januar sein Debüt feiert

Square Enix hat Dragon Quest Eden angekündigt, eine neue Manga-Serie basierend auf den Ereignissen aus Dragon Quest VII. Die Wahl des PlayStation-Klassikers von 2000 ist natürlich kein Zufall. Das Spiel erhält mit Dragon Quest VII Reimagined bald eine Videospiel-Neuauflage.

Die neue Manga-Serie knüpft dabei an Dragon Quest: Warriors of Eden an, ebenfalls eine Manga-Serie, die allerdings unvollendet blieb. Kamui Fujiwara wird erneut als Mangaka fungieren. Die Serie wird am 5. Januar 2026 in der neuen Ausgabe des Magazins Young Gangan von Square Enix in Japan ihr Debüt feiern. Eine Lokalisierung ist bisher nicht angekündigt.

Viele weitere Details außer der oben genannten gibt es noch nicht. Die Ankündigung bot allerdings neue Illustrationen der Hauptcharaktere, nämlich des Protagonisten, von Gismar und Maribel. Aufgrund der Darstellung des älteren Gismar spekuliert Siliconera, dass es auch Handlungselemente aus Dragon Quest VII Reimagined geben wird. Dort wird es ein neues Szenario mit dem älteren Gismar geben.

Chancen auf eine Lokalisierung gibt es durchaus. So hat Square Enix erst im September damit begonnen, die Reihe „The Mark of Erdrick“ zu lokalisieren. Auch dieser „Dragon Quest“-Manga ist aus der Feder von Kamui Fujiwara. Bei Amazon* könnt ihr das Taschenbuch-Format bestellen!

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Übrigens: Mit Veröffentlichung des Spiels winkt auch eine kostspielige Collector’s Edition. Alle Details lest Ihr hier.

Bildmaterial: Dragon Quest Eden, Square Enix