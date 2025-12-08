Hideo Kojima weiß selbst noch nicht so richtig, ob sein Horrorspiel OD funktioniert

Nicht nur die Kojima-Fangemeinde wartet sehnsüchtig auf neue Informationen zu Kojimas kommenden Horrorspiel OD. Die Entwicklung des Spiels könnte sich nach dem Tod von Udo Kier verzögern, den auch Hideo Kojima öffentlich betrauerte. Dabei weiß Kojima auch selbst noch nicht so richtig, wo die Reise mit dem im Dezember 2023 angekündigten OD hingeht.

Schon mehrfach hatte Kojima deutlich gemacht, dass das Spiel anders sein wird als alles andere, was das Horror-Genre bisher hervorgebracht hat. In einem aktuellen Interview mit ananweb, übersetzt von Automaton Media, gibt sich Kojima nun einmal mehr kryptisch. Er wisse noch nicht einmal, ob das Spiel „funktionieren“ werde.

„Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, und ich weiß auch nicht, ob es funktionieren wird. Wir haben Stealth-Spiele und Delivery-Spiele entwickelt, die mit nichts zuvor Dagewesenem vergleichbar waren, aber vom System her waren sie anderen Spielen ähnlich“, so Kojima, der mit den Stealth- und Delivery-Spielen natürlich auf Metal Gear Solid und Death Stranding anspielt.

„Dieses Mal versuchen wir, die Serviceform von Grund auf zu ändern, was eine ziemliche Herausforderung sein dürfte. Wir haben den Trailer mit Hinweisen gespickt, wenn Sie also weiter darüber nachdenken, kommen Sie vielleicht dahinter“, so Kojima weiter. Wir sind auf jeden Fall weiterhin gespannt.

Bildmaterial: OD, Xbox Game Studios, Kojima Productions