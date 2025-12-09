Pokémon erobert eine neue Plattform, aber die ist vor allem etwas für eure Kids

Der durchschnittliche deutsche Spielende ist fast 40 Jahre alt und die Chance, dass der „durchschnittliche deutsche Gamer“ dank Nachwuchs nahezu zwangsläufig auch „tonie“ kennt, ist groß. Eltern, haltet eure Portemonnaies fest: Pokémon kommt auf die Toniebox. Wie tonies und Pikachu Press angekündigt haben, erscheinen die ersten Figuren im Sommer 2026 – und zwar direkt mit vier Taschenmonstern.

Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Die Geschichten kommen im „Audio-First-Format“ und sollen gezielt für die Toniebox umgesetzt werden. Weitere Inhalte und Produkte sind bereits in Planung. Wer nicht weiß, was diese ominöse Box eigentlich ist: Die Toniebox ist eine Art Würfel, der Hörspiele und Musik abspielt, wenn eine Tonie-Figur darauf gestellt wird.

„Ein Meilenstein für unser Unternehmen“

Tonie-CEO Tobias Wann zeigt sich entsprechend begeistert: „Wir freuen uns, Pokémon auf der Toniebox-Plattform willkommen zu heißen. Das ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und unsere Community.“ Er verspricht außerdem ein „ganz besonderes Paket“ zum Start – mehr verrät er allerdings noch nicht.

Auch CXO Ginny McCormick betont die Gemeinsamkeiten beider Marken: „Pokémon und tonies teilen ähnliche Werte rund um Fantasie und Spiel. Eltern, die mit Pokémon aufgewachsen sind, können nun ihre Faszination und Begeisterung mit ihren Kindern teilen.“

Pokémon will neue Wege gehen

Vonseiten The Pokémon Company klingt es ähnlich enthusiastisch. Heather Dalgleish Parker erklärt: „Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wegen, um mit unseren Fans in Verbindung zu treten […] Dank der Partnerschaft mit tonies können wir die Welt des Audio-Storytelling ausloten und immersive Erlebnisse schaffen, die Neugier, Kreativität und Fantasie anregen.“

Bleibt nur abzuwarten, ob Pikachu & Co. 2026 ähnlich heiß begehrt sein werden wie andere Tonies – der Hype-Potenzial ist jedenfalls enorm. Wie sind eure Erfahrungen mit der Toniebox? Habt ihr schon einige Tonies zu Hause?

via Börsenblatt, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak