Raus aus den Stores: Sony zieht dem „schamlosen“ Horizon-Klon Light of Motiram den Stecker

Wie Eurogamer berichtet, haben Tencent und Sony eine „vertrauliche Einigung“ zu Light of Motiram geschlossen. Das Spiel, das von Tencent-Tochter Polaris Quest entwickelt wird, ist in diesem Atemzug von Steam und aus dem Epic Games Store verschwunden.

Light of Motiram wurde im November 2024 angekündigt und schnell als Horizon-Klon bekannt. Aus ziemlich offensichtlichen Gründen. Spielerisch wollte man eigene Akzente setzen, aber das schützte dann auch nicht vor der Sony-Klagen, die im Juli öffentlich wurde.

Dabei kamen auch brisante Details zu Tage. Etwa, dass Tencent bereits Anfang 2024 an Sony herangetreten sei, um eine mögliche Zusammenarbeit im Rahmen eines neuen Horizon-Spiels durch das eigene Aurora-Studio vorzuschlagen. Sony habe diese Anfrage abgelehnt. Danach wurde Light of Motiram angekündigt.

Außerdem zitierte man aus einem Pitch von Tencent, der Motiram als „Horizon mit östlichem Geschmack“ positioniert. Zunächst zeigte sich Polaris Quest kämpferisch und passte beispielsweise die Steam-Seite an, um Parallelen aus dem Weg zu gehen. Aber das scheint jetzt auch egal. Details zur „Einigung“ gibt es zwar nicht, aber es sieht so aus, als wäre Light of Motiram jetzt Geschichte.

