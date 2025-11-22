Square Enix kündigt Midnight Jazz: Final Fantasy IX für 2026 an

Warum nicht mal wieder neues Merchandise zu Final Fantasy IX? Der Klassiker feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag und irgendein hohes Tier bei Square Enix muss ziemlich großer Fan von Zidane und Co. sein.

Zu den unzähligen, bereits angekündigten Produkten* gesellt sich jetzt das neue Midnight Jazz: Final Fantasy IX. Das neue Arrangement-Album im Jazz-Style lässt die Musik von Final Fantasy IX einmal mehr hochleben.

Konkret lässt Yuma Yamaguchi seine Erfahrung bei den neuen Arrangements einfließen. Er hat zuletzt auch am Netflix-Film Bullet Train gearbeitet und ist für die Arbeit seiner Band RADWIMPS bekannt.

Das neue Album wird im Februar 2026 in Japan erscheinen und kann bei Importhändlern bereits vorbestellt werden. Auch im Square Enix Store ist es schon gelistet, hier soll im März ausgeliefert werden.

Das umfangreiche Merchandise, das in den letzten Wochen zu Final Fantasy IX angekündigt wurde, könnt ihr hier nachvollziehen. Dazu gehört neben Figuren, Tassen und einer Vinyl auch ein Prequel-Bilderbuch, welches Square Enix im kommenden Jahr sogar lokalisieren wird.

