„Resident Evil“-Fans fühlen sich zu Hause: Bloober über das „Switch 2“-exklusive Project M

Bloober Team ist bekannt für seine zahlreichen Horror-Erfahrungen auf verschiedenen Plattformen – und hat inzwischen auch auf der Switch 2 viele Fans. Das Studio brachte unter anderem Chronos: The New Dawn und Layers of Fear: Final Masterpiece Edition auf der Hybridkonsole heraus.

Doch seit längerem wird ein Exklusivspiel für die Nintendo Switch 2 entwickelt. Das Spiel hört auf den Namen Project M und bereits im Juli 2024 kündigte Bloober Team das Spiel an, das Nintendo-exklusiv sein wird. Über die Gründe dieser Exklusivität sprach das Studio jetzt.

Das Spiel sei nämlich „eine Vision, die nur auf Nintendo-Hardware existieren kann.“ Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, sagt weiterhin in einem Interview mit Nintendo Insider: „Was ich sagen kann, ist Folgendes: Fans von Resident Evil, Silent Hill, Limbo und Eternal Darkness werden sich sofort wie zu Hause fühlen. Allerdings wartet Project M mit einer gewagten Wendung auf, die noch kein Horrorspiel zuvor gewagt hat.“

„Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer es mir fällt, nicht zu verraten, was Project M wirklich ist – aber im Moment ist es noch zu früh, darüber zu sprechen. Wir sind zuversichtlich, dass wir sehr bald die ersten Details bekannt geben können“, so Babieno.

Vage Aussagen wie diese heizen natürlich die Gerüchteküche an. Fans spekulieren auch über ein Crossover mit einer düsteren Nintendo-Marke, beispielsweise Luigi’s Mansion. Oder wird es doch etwas Eigenständiges, das die Hardware kreativ nutzt, wie Ubisoft es 2012 auf der Wii U mit ZombiU probierte? Wir sind jedenfalls gespannt und hoffen, bald neue Informationen zum Titel zu erhalten.

