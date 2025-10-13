Die „Silent Hill 2 Remake“-Macher arbeiten nicht nur an einem „Switch 2“-Exklusivspiel

Das polnische Entwicklerteam von Bloober Team kann nicht nur Silent Hill 2 Remake, sondern hat auch mehrere andere Spiele in der Entwicklung. Bald erscheint ein Remake von Layers of Fear auf der Nintendo Switch 2. Mit dem psychologischen Horror-Spiel begann das Studio vor knapp 10 Jahren seinen „Horror-Trip“, der bis heute anhält.

Die Layers of Fear: The Masterpiece Edition soll noch dieses Jahr erscheinen und enthält voraussichtlich sämtliche Zusatzinhalte der anderen Konsolenversionen, die für PlayStation 5 und Xbox Series erschienen sind. Genauere Informationen zum Spiel gibt es bislang noch nicht, auch das Erscheinungsdatum ist mit „2025“ noch etwas unkonkret.

Weiterhin in Arbeit ist auch das Remake zum „Silent Hill“-Erstling, das bereits im Juni bestätigt wurde. Hier ist allerdings bislang unbekannt, ob es auf der Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Silent Hill und Bloober – das passt offenbar für alle Beteiligten. Aus dem aktuellen Finanzbericht gehen weitere laufende Entwicklungen hervor.

Broken Mirror Games setzt auf weniger aufwändige Horror-Games

Unter der neu gegründeten Horror-Tochter Broken Mirror Games bringt Boober Team außerdem weitere, kleinere Spiele auf Nintendos neueste Konsole. Das erste davon ist I Hate This Place, ein isometrisches Open‑World‑Horrorspiel, das am 29. Januar 2026 erscheint. Das Abenteuer im 80er‑Comicstil wurde inspiriert von dem gleichnamigen Comic von Kyle Starks und Artyom Topilin.

Zwei weitere Spiele von Broken Mirror sind Project M, ein Switch‑Exklusivtitel – wobei sowohl Switch 1 als auch Switch 2 gemeint sind. Es wird 2026 erscheinen. Der Teaser-Trailer verspricht ein innovatives Horror-Erlebnis mit einer jungen Protagonistin in einem weißen Kleid. Gameplay-Material war aber bislang noch nicht zu sehen. Zum zweiten Spiel, Project F, ist bis auf den kryptischen Namen bislang nichts bekannt.

Abseits der Konsolen hat das Studio auch noch ein unheimliches Virtual‑Reality‑Spiel namens Star Trek: Infection im Repertoire, das am 11. Dezember dieses Jahres für Meta Quest 3S, Meta Quest 3 und SteamVR erscheint.

„Project M“-Teaser:

via Eurogamer, Bildmaterial: Project M, Black Morror Games, Bloober Team