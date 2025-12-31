Bugfixes haben Priorität: Stardew Valley für Switch 2 lässt in Europa weiter auf sich warten

Eigentlich sollte die Stardew Valley – Nintendo Switch 2 Edition überall mehr oder weniger zeitgleich erscheinen. Genau das war auch der Plan beim überraschenden Shadowdrop. In der Praxis lief es dann aber doch etwas anders: Während Spieler in Nordamerika bereits loslegen konnten, blieb die Veröffentlichung im europäischen Nintendo eShop vorerst aus.

ConcernedApe meldet sich zu Wort

Wie nun bestätigt wurde, ist sich Entwickler Eric Barone der Probleme bewusst. Bereits am 26. Dezember erklärte er, dass es in der „Switch 2“-Version noch einige Fehler gibt und er an einem Patch arbeitet, der „so schnell wie möglich“ erscheinen soll. Besonders ärgerlich: ein Crafting-Bug, durch den Items verloren gehen können.

Am 30. Dezember folgte dann ein weiteres Update. Der kommende Patch soll nicht nur genau diesen Crafting-Bug beheben, sondern auch die Maussteuerung auf der Switch 2 verbessern. Und genau deshalb wird die europäische Veröffentlichung aktuell noch zurückgehalten.

Barone möchte vermeiden, dass Spieler hierzulande mit einer fehlerhaften Version starten und im schlimmsten Fall Fortschritt verlieren. Heißt also: Noch ein wenig Geduld. Sobald der Patch fertig ist, soll Stardew Valley auch im Heimischen-eShop erscheinen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es soweit ist.

via GoNintendo, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe